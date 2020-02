Idolo do judô Teddy Riner perde invencibilidade de quase 10 anos

O judoco frânces Teddy Riner, 30, perdeu uma luta após quase 10 anos de invencibilidade. O feito raro aconteceu em casa, no Grand Slam de Paris, e ele foi derrotado neste domingo (9) pelo japonês Kokoro Kageura, 24, pelas oitavas de final.

O bicampeão olímpico e nove vezes campeão mundial entrou no tatame e perdeu a luta para o japonês em casa, no Grand Slam de Paris, na França. A última derrota do ídolo francês havia sido no dia 13 de setembro de 2010, quando foi derrotado por Daiki Kamikawa, outro japonês, na final do Mundial Absoluto em Tóquio, no Japão.

Teddy Riner iniciou o dia lutando contra o húngaro Richard Sipocz. Ele venceu por ippon. Em seguida, a vítima foi Stephan Hegyi, da Áustria, novamente por ippon. No terceiro embate, veio o japonês Kokoro Kageura. A luta foi duríssima e terminou empatada no tempo normal.

O francês atualmente é o 32º, já que esteve ausentes de quase todas as competições dos últimos anos. Ele corre agora para melhorar sua posição e conseguir um lugar entre os cabeças de chave nos Jogos Olímpicos.