Ibson se diz confiante em manter vaga no time do Santos

Por AE

Santos – O meia Ibson mostrou confiança nesta quinta-feira em manter sua vaga no time titular do Santos, apesar da forte concorrência no setor. Mesmo sem convencer, o jogador acredita que deverá permanecer na equipe nas próximas rodadas do Brasileirão.

“O nosso elenco é forte, mas o Muricy já percebeu que pode contar comigo como opção. Acho que vou seguir jogando, estou procurando fazer sempre meu papel”, declarou o meia, que tem a concorrência de Arouca, Henrique, Adriano, Elano e Ganso.

Titular no clássico com o Corinthians na quarta, Ibson deverá ser mantido no time no duelo de sábado, contra o Atlético-GO, mesmo com o retorno de Ganso, que defendeu a seleção brasileira no amistoso com a Alemanha. Ibson ficará com a vaga de Elano, suspenso.

Apesar da confiança, Ibson admitiu que ainda está aquém do esperado no Santos. “Já fiz cinco partidas e isso é bom, pois com o tempo vou pegando ritmo de jogo. A tendência é melhorar. Quero ajudar o Santos a crescer e subir a cada jogo na tabela”.