Hostilizado, Neymar volta a decidir com gol no fim: ‘Confiança aumenta’

Uma semana depois de decidir a partida contra o Strasbourg, Neymar repediu a dose neste domingo 22, diante do Lyon, fora de casa, ao marcar o gol da vitória do Paris Saint-Germain, por 1 a 0. Hostilizado pelos torcedores rivais, que chegaram a atirar objetos no campo, o atacante brasileiro evitou polêmicas e disse que a boa fase lhe dá motivação extra.

“O gol é bom pra confiança, que aumenta. E ajuda para o decorrer da temporada”, afirmou Neymar ao canal do PSG. “Foi um jogo muito difícil, o Lyon tem uma boa equipe, se defenderam muito bem, tiveram alguns contra-ataques perigosos. Nós não fizemos uma excelente partida, mas conseguimos ser consistentes e, no final da partida, consegui fazer um grande gol”, completou.

O técnico Thomas Tuchel fez elogios a seu camisa 10 e o vê totalmente focado no PSG depois de uma longa e frustrada negociaçãom com o Barcelona na janela de verão europeia. “Ele tem um contrato, então é claro que ele está 100% conosco. Posso até confirmar que ele está 100% envolvido conosco no campo e no grupo. Ele ri muito com seus companheiros de equipe. É normal para ele e é bom para a equipe”, disse.

Tuchel, no entanto, disse que ainda espera mais do brasileiro. “Ele ainda pode fazer melhor. É apenas o segundo ou terceiro jogo em quatro meses. Ele ainda fará melhor porque ganhará capacidade física. Mas o “Ney” é sempre decisivo. Ele sempre pensa em avançar, em atacar. Precisamos de jogadores assim em jogos difíceis como esse para fazer a diferença individualmente”, declarou.

Com a vitória sobre a equipe dirigida pelo brasileiro Sylvinho, o Paris Saint-Germain alcançou a liderança do Campeonato Francês de forma isolada, com 15 pontos, três a mais que Angers e Nice, após seis rodadas.