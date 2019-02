Horner não tem pressa para copiar novo sistema de freios da Lotus

Algumas equipes já começaram a copiar o sistema de freios desenvolvido pela Lotus e aprovado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas esse não é o caso da Red Bull. O chefe da equipe de energéticos, Christian Horner, não demonstrou nenhuma pressa em entrevista ao site britânico Autosport.

O novo sistema tem como objetivo nivelar a altura do bico do carro durante a frenagem, quando a tendência é que a parte da frente do carro aproxime-se da pista. Entretanto, segundo Horner, o sistema não deve ser analisado sozinho, mas sim em conjunto com o carro.

‘As coisas têm que funcionar como um pacote e não como componentes individuais. Parece ser um conceito interessante, mas eu sou a pessoa errada para comentar a respeito’, declarou o dirigente.

O RB8, modelo desenvolvido para a temporada deste ano, será apresentado na véspera dos primeiros testes, no dia seis de fevereiro, e o trabalho na fábrica será intenso até a conclusão do projeto. ‘Todos na fábrica estão trabalhando muito rápido, mas até agora nós estamos em uma forma razoável comparado ao nosso cronograma e planejamento’, contou Horner.

A Red Bull ainda terá que passar pelo crash-test antes do início dos primeiros testes da temporada. ‘O desafio deste ano é que todos os crash-tests têm que ser concluídos antes do carro rodar, mas é a mesma coisa para todas as equipes’, comentou Christian Horner, sobre a mudança imposta pela FIA. Nos anos anteriores, esse tipo de teste era exigido apenas antes do início da temporada de corridas.