Hóquei no gelo unifica as Coreias nos Jogos de Inverno

Pela primeira vez na história uma seleção formada por jogadoras norte e sul-coreanas disputou os Jogos Olímpicos. Na estreia do hóquei feminino na Olimpíada de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul, o time unificado da Coreia foi derrotado pela Suíça por 8 a 0.

A equipe foi composta por 23 atletas sul-coreanas e 12 norte-coreanas. AS

O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, estava no ginásio e acompanhou a partida histórica.

Um grupo de 100 animadoras de torcida norte-coreanas acompanhou o jogo da arquibancada, vestindo uniformes vermelhos e acenando a bandeira unificada das Coreias. “Animem-se!”, gritavam em coreano para seu time, a cada gol da seleção suíça.

Ataques cibernéticos

O Comitê Organizador da Olimpíada de Inverno informou neste sábado que a cerimônia de abertura dos Jogos sofreu um ataque cibernético por parte de alguns hackers. O ciberataque nos servidores da organização da competição provocou transtornos no Centro de Imprensa Principal.

Em consequência disso, a organização teve de desligar os servidores do final da noite de sexta-feira até o início da manhã deste sábado. A paralisação durante algumas horas do site dos Jogos atrapalhou o público que pretendia imprimir os seus ingressos, de acordo com Comitê Organizador, que afirmou ainda desconhecer os motivos do ataque na cerimônia de abertura.