Homem mais rápido do Brasil, Paulo André avança no Mundial de atletismo

O brasileiro Paulo André Camilo se classificou nesta sexta-feira 27, para a semifinal dos 100 metros rasos do Mundial de atletismo de Doha, no Catar. No primeiro dia de provas, o capixaba fez o tempo de 10s11, venceu sua prova eliminatória e se tornou o primeiro atleta do país desde Robson Caetano (nono em 1995) a chegar tão longe na competição.

O velocista de 21 anos é o atual 19º colocado no ranking mundial e foi o único brasileiro da história a correr os 100 metros abaixo da marca de 10 segundo. Em agosto, no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, quando venceu com 9s90, mas o resultado não foi homologado em razão do vento de até 3,6 metros por segundo a favor, superior ao limite de 2m/s imposto pela Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF).

zoom_out_map 1 /17 Fanny Smets, da Bélgica, competindo na qualificação do salto com vara feminino durante o primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo, em Doha, no Catar (Matthias Hangst/Getty Images)

zoom_out_map 2 /17 Inika Mcpherson, dos Estados Unidos, vibra ao competir na qualificação de salto em altura feminino, em Doha, no Catar (Matthias Hangst/Getty Images)

zoom_out_map 3 /17 Belen Casetta, da Argentina, salta antes de competir nos 3000 metros com obstáculos para mulheres (Michael Steele/Getty Images)

zoom_out_map 4 /17 Uma visão geral do Heat 3 começa nos 100 metros masculinos aquecidos durante o primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo, no Estádio Internacional Khalifa, (Richard Heathcote/Getty Images)

zoom_out_map 5 /17 Zhouzheng Xu, da China, e outros competem nas eliminatórias dos 100 metros masculinos, em Doha, no Catar (Alexander Hassenstein/Getty Images)

zoom_out_map 6 /17 Marwa Bouzayani, da Tunísia, competindo nos 3000 metros com obstáculos para mulheres, em Doha, no Catar (Andy Lyons/Getty Images)

zoom_out_map 7 /17 Jonathan Busby, de Aruba, encontra-se na pista depois de ser ajudado na linha de chegada nas mangas de 5000 metros masculinos, em Doha, no Catar (Christian Petersen/Getty Images)

zoom_out_map 8 /17 Braima Suncar Dabo, da Guiné-Bissau, ajuda Jonathan Busby de Aruba na linha de chegada nas mangas de 5000 metros masculinos, em Doha, no Catar (Patrick Smith/Getty Images)

zoom_out_map 9 /17 Gesa Felicitas Krause, da Alemanha, durante prova de qualificação com obstáculo aquático (Michael Kappeler/Getty Images)

zoom_out_map 10 /17 Henry Smith, da Austrália, durante prova de qualificação de Salto em Distância Masculino, em Doha, no Catar (Richard Heathcote/Getty Images)

zoom_out_map 11 /17 Tajay Gayle, da Jamaica, compete na qualificação de Salto em Distância Masculino, em Doha, no Catar (Michael Steele/Getty Images)

zoom_out_map 12 /17 Diana Mezulianikova, da República Tcheca, durante prova 800 metros, em Doha, no Catar (Oliver Weiken/Getty Images)

zoom_out_map 13 /17 Prova de 100 metros masculinos aquece o primeiro dia do 17º Campeonato Mundial de Atletismo, no Estádio Internacional Khalifa (Richard Heathcote/Getty Images)

zoom_out_map 14 /17 Marija Vukovic, de Montenegro, durante a qualificação de Salto em Altura Feminino no Campeonato Mundial de Atletismo, em Doha, No Catar (Andy Lyons/Getty Images)

zoom_out_map 15 /17 Sandi Morris, dos Estados Unidos, compete na qualificação do salto com vara feminino (Michael Steele/Getty Images)

zoom_out_map 16 /17 Alysha Newman, do Canadá, compete na qualificação do salto com vara feminino durante o primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar (Richard Heathcote/Getty Images)

zoom_out_map 17/17 Selina Buchel, da Suíça, competindo nas eliminatórias para 800 metros feminino durante o primeiro dia do Campeonato Mundial de Atletismo, em Doha, no Catar (Christian Petersen/Getty Images)

Paulo André, em busca do pódio, terá de enfrentar o americano Christian Coleman, líder do ranking mundial, na semifinal disputada no próximo sábado, às 12h45 (de Brasília), com transmissão do canal SporTV 2. Aos 23 anos, o atleta dos Estados Unidos liderou sua bateria no Mundial com tempo de 9s98, o único abaixo dos 10s na competição.

No salto triplo, o brasileiro Almir dos Santos conseguiu se classificar para a final nesta sexta. O mato-grossense de 26 anos, atual número 13 do mundo, saltou 16,92 metros e pode brigar pelo pódio na decisão, marcada para domingo, às 15h45. Nos 400m com barreiras, o paulista Alison dos Santos, de apenas 19 anos, ficou em segundo em sua estreia em Mundiais, com 49,66, e se classificou para a semifinal, disputada neste sábado, às 12h05.

O Brasil tem sua maior chance de pódio em Doha no arremesso de peso, com o catarinense Darlan Romani, de 28 anos, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial e foi medalhista de ouro no Pan de Lima, no Peru. Na etapa dos Estados Unidos da Diamond League, em junho, o atleta brasileiro atingiu a marca de 22,61m em lançamento que seria ouro em todas as edições de Olimpíadas e Mundiais. O arremesso de peso masculino começa no dia 3 de outubro, às 13h20.