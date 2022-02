Homem é baleado durante confusão de torcedores do Palmeiras em São Paulo

Um homem foi baleado durante uma confusão de torcedores do Palmeiras na Rua Palestra Itália, em frente ao Allianz Parque, em São Paulo. A assessoria da Policia Militar confirmou a VEJA que o ferido foi levado para o Hospital das Clínicas, e um homem acabou detido.

O caso aconteceu por volta das 16h30, logo depois da derrota do time paulista para o Chelsea no mundial de clubes, decidido na prorrogação por um gol de pênalti do time inglês. O corpo de bombeiros informou no Twitter que a vítima de 35 anos foi atingida no torax, mas não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Segundo relatos e imagens que circulam na internet, palmeirenses tomaram as ruas nos arredores do Allianz Parque e a polícia lançou bombas de gás de pimenta para dispersá-los. Com a correria, alguns confrontos entre torcedores foram registrados. Nas imagens transmitidas pela Band é possível ver um homem correndo com uma arma na mão sendo perseguido por torcedores.

Confira um vídeo da confusão:

Confusão no Allianz Parque após a final do Mundial. 📹: Rádio Bandnews pic.twitter.com/g8l4RKBady — Murilo Dias (@mmurilodias) February 12, 2022