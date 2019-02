Holandês Johan Cruyff é diagnosticado com câncer de pulmão

O holandês Johan Cruyff, um dos maiores jogadores da história do futebol e posteriormente treinador, foi diagnosticado com câncer de pulmão, informaram na manhã desta quinta-feira as emissoras de rádio espanholas Catalunya Ràdio e RAC1. A doença foi detectada no ex-jogador de 68 anos na última terça-feira, em Barcelona e, por enquanto, Cruyff está passando por exames para saber qual é a evolução da doença.

Cruyff já teve problemas de saúde no passado. Em 1991, fez uma cirurgia do coração quando sofria de insuficiência coronária em fase aguda. Depois da operação, Cruyff lutou para deixar de fumar e, inclusive, protagonizou uma campanha de propaganda contra o tabaco, com o lema: “Em minha vida tive dois grandes vícios: fumar e jogar futebol. O futebol me deu tudo na vida. Fumar, por outro lado, quase acabou com a minha vida”.

Carreira – Ídolo no Ajax e no Barcelona, Cruyff foi um dos jogadores mais geniais de sua geração. Com seus dribles, gols e a lendária camisa 14, conquistou a Liga dos Campeões três vezes com a equipe holandesa, além de oito títulos nacionais. Já como estrela do Barça, foi o craque da Copa de 1974, perdida pela Holanda na decisão contra a anfitriã Alemanha.

Como treinador, o holandês foi igualmente revolucionário e voltou a conquistar títulos pelo Ajax e pelo Barcelona. Na Catalunha, foi o arquiteto do chamado “Dream Team” do Barcelona, campeão da Liga dos Campeões de 1992, com um estilo de jogo baseado na troca de passes que se manteve como filosofia da equipe desde então. Ele abandonou o futebol após deixar o comando do Barcelona em 1996, mas foi técnico da seleção catalã, que não é reconhecida pela FIFA e só pode jogar partidas amistosas, entre 2009 a 2012.

