Holanda x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações
A partida de hoje, 29, é válida pela segunda rodada. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida
Holanda e Marrocos se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, às 22h (horário de Brasília), no estádio de Monterrey, no México. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.
A Holanda terminou a fase de grupos invicta na liderança do Grupo F. A equipe de Ronald Koeman estreou com um empate contra o Japão, mas venceu a Suécia e a Tunísia nas rodadas seguintes, somando 10 gols marcados em 3 jogos.
Do outro lado, o Marrocos foi o segundo colocado do Grupo C, o mesmo do Brasil. Os marroquinos empataram com a seleção brasileira na estreia e venceram Escócia e Haiti nas rodadas seguintes.
Como assistir ao jogo entre Holanda e Marrocos hoje?
Holanda e Marrocos vão se enfrentar nesta segunda, 29, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Brobbey e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Brahim Díaz, Saibari e El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.
Odds para Holanda x Marrocos:
Resultado final
Betano: Holanda (2.27) – Empate (3.05) – Marrocos (3.55)
Bet365: Holanda (2.25) – Empate (3.10) – Marrocos (3.50)
Arbitragem:
EM UM SÓ LUGAR