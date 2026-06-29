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Esporte

Holanda x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações

A partida de hoje, 29, é válida pela segunda rodada. Saiba as probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo da partida

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 10h13 | Atualizado em 29 jun 2026, 19h07
GUADALUPE, MEXICO - MARCH 26: General view inside the stadium prior to the FIFA World Cup 2026 Qualifying Playoff tournament match between Bolivia and Suriname at Estadio Monterrey on March 26, 2026 in Guadalupe, Mexico. (Photo by Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Monterrey, no México, vai ser o palco de Holanda e Marrocos nesta segunda, 29 (Hector Vivas - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Holanda x Marrocos na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Holanda e Marrocos se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira, 29, às 22h (horário de Brasília), no estádio de Monterrey, no México. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

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A Holanda terminou a fase de grupos invicta na liderança do Grupo F. A equipe de Ronald Koeman estreou com um empate contra o Japão, mas venceu a Suécia e a Tunísia nas rodadas seguintes, somando 10 gols marcados em 3 jogos.

Do outro lado, o Marrocos foi o segundo colocado do Grupo C, o mesmo do Brasil. Os marroquinos empataram com a seleção brasileira na estreia e venceram Escócia e Haiti nas rodadas seguintes.

Como assistir ao jogo entre Holanda e Marrocos hoje?

Holanda e Marrocos vão se enfrentar nesta segunda, 29, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, no estádio de Monterrey, no México. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; De Jong, Gravenberch e Reijnders; Summerville, Brobbey e Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Marrocos: Bono; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi e Ounahi; Brahim Díaz, Saibari e El Khannouss. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Odds para Holanda x Marrocos:

Resultado final

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Betano: Holanda (2.27) – Empate (3.05) – Marrocos (3.55)

Bet365: Holanda (2.25) – Empate (3.10) – Marrocos (3.50)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil);
  • Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil);
  • Quarto árbitro: Cristian Garay (Chile);
  • Assistente reserva: José Retamal (Chile).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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