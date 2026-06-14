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Esporte

Holanda x Japão na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 14, é válida pelo Grupo F da Copa do Mundo 2026. Saiba probabilidades e como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jun 2026, 10h30 | Atualizado em 14 jun 2026, 15h56
DALLAS, TEXAS - MAY 12: A general view of Dallas Stadium, home of the Dallas Cowboys, as workers install the pitch ahead of the FIFA World Cup 2026 on May 12, 2026 in Dallas, Texas. (Photo by Stacy Revere/Getty Images)
Estádio de Dallas vai ser o palco da partida entre Holanda e Japão neste domingo, 14 (Stacy Revere/Getty Images)
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Holanda x Japão na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Holanda e Japão estreiam na Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 14, às 17h (horário de Brasília), no estádio de Dallas, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo F, que também tem Suécia e Tunísia.

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A Holanda já disputou 12 Copas do Mundo e foi vice-campeã em 1974, 1978 e 2010, mas ainda persegue sua primeira taça. A equipe de Ronald Koeman aposta em uma base forte, com Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Donyell Malen e Memphis Depay. A seleção holandesa terminou as eliminatória invicta, com seis vitórias e dois empates.

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Do outro lado, o Japão vive um bom momento e venceu os últimos seis amistosos que disputou, incluindo jogos contra a Inglaterra e o Brasil. Classificado para sua oitava Copa consecutiva, o time de Hajime Moriyasu tenta fazer o que ainda não conseguiu em Mundiais: passar das oitavas de final. Os japoneses caíram nessa fase em quatro oportunidades, em 2002, 2010, 2018 e 2022.

Como assistir ao jogo entre Holanda e Japão hoje?

Holanda e Japão vão se enfrentar neste domingo, 14, às 17h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo 2026, no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Gravenberch, Reijnders e Koopmeiners; Malen, Gakpo e Memphis Depay. Técnico: Ronald Koeman.

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Japão: Zion Suzuki; Tomiyasu, Maya Yoshida e Ko Itakura; Ritsu Doan, Wataru Endo, Ao Tanaka e Keito Nakamura; Takefusa Kubo, Junya Ito e Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Odds para Holanda x Japão:

Resultado final

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Betano: Holanda (1.98) – Empate (3.60) – Japão (3.70)

Bet365: Holanda (1.95) – Empate (3.60) – Japão (3.75)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos);
  • Assistentes: Corey Parker (Estados Unidos) e Kyle Atkins (Estados Unidos);
  • Quarto árbitro: Katia García (México).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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