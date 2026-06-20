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Esporte

Holanda alcança recorde de 60 anos do Brasil com goleada na Copa do Mundo

Laranja Mecânica chegou a 14 partidas consecutivas sem derrotas com vitória por 5 a 1 contra Suécia

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jun 2026, 17h14 | Atualizado em 20 jun 2026, 17h31
Jogadores de futebol em campo, a maioria vestindo uniformes laranja e preto, comemoram um gol. Um jogador de camisa 19 sorri e aperta a mão de outro, enquanto um terceiro, de camisa 18, grita de alegria. Ao fundo, a torcida vibra em tons de laranja e branco. Um jogador de azul e amarelo observa a cena.
Seleção da Holanda na Copa do Mundo 2026 (Molly Darlington/Getty Images)
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Holanda alcança recorde de 60 anos do Brasil com goleada na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

A seleção da Holanda alcançou um recorde estabelecido há 60 anos pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Com a vitória por 5 a 1 contra a Suécia neste sábado, 20, a equipe chegou a 14 jogos consecutivos em Mundiais sem derrotas. A canarinho chegou a marca entre os torneios de 1958 e 1966, em que foi campeã duas vezes.

A contagem considera apenas disputas no tempo regulamentar e na prorrogação, portanto, em eliminações por pênalti é considerado o placar final de empate.

Foi o caso nas últimas duas Copas em que a Holanda participou. Desde a campanha vice-campeã em 2010, quando a seleção perdeu por 1 a 0 na prorrogação para a Espanha na final, a equipe foi eliminada apenas em disputas por pênaltis.

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Na edição de 2014, no Brasil, disputou sete jogos. Chegou à semifinal, e perdeu nos pênaltis para a Argentina. Em 2018, não se classificou para o Mundial, na Rússia.

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Em 2022, reencontraram os argentinos nas quartas de final e novamente perderam nos pênaltis. Foram cinco jogos no total disputados no torneio no Catar.

Na atual Copa do Mundo, a Holanda empatou em 2 a 2 com a Holanda na primeira rodada e com a goleada sobre a Suécia, chegou aos mesmos 14 jogos de invencibilidade da seleção brasileira entre 1958 e 1966.

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O Brasil foi campeão invicto no Mundiais de 1958 e 1962, disputando seis jogos em cada, e ainda venceu a Bulgária na estreia de 1966. A sequência foi interrompida com uma derrota por 3 a 1 para a Hungria.

A Holanda pode superar o recorde verde e amarelo na próxima quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), quando enfrenta a Tunísia pela última rodada da fase de grupos.

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Holanda
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