Holanda alcança recorde de 60 anos do Brasil com goleada na Copa do Mundo
Laranja Mecânica chegou a 14 partidas consecutivas sem derrotas com vitória por 5 a 1 contra Suécia
A seleção da Holanda alcançou um recorde estabelecido há 60 anos pela seleção brasileira em Copas do Mundo. Com a vitória por 5 a 1 contra a Suécia neste sábado, 20, a equipe chegou a 14 jogos consecutivos em Mundiais sem derrotas. A canarinho chegou a marca entre os torneios de 1958 e 1966, em que foi campeã duas vezes.
A contagem considera apenas disputas no tempo regulamentar e na prorrogação, portanto, em eliminações por pênalti é considerado o placar final de empate.
Foi o caso nas últimas duas Copas em que a Holanda participou. Desde a campanha vice-campeã em 2010, quando a seleção perdeu por 1 a 0 na prorrogação para a Espanha na final, a equipe foi eliminada apenas em disputas por pênaltis.
Na edição de 2014, no Brasil, disputou sete jogos. Chegou à semifinal, e perdeu nos pênaltis para a Argentina. Em 2018, não se classificou para o Mundial, na Rússia.
Em 2022, reencontraram os argentinos nas quartas de final e novamente perderam nos pênaltis. Foram cinco jogos no total disputados no torneio no Catar.
Na atual Copa do Mundo, a Holanda empatou em 2 a 2 com a Holanda na primeira rodada e com a goleada sobre a Suécia, chegou aos mesmos 14 jogos de invencibilidade da seleção brasileira entre 1958 e 1966.
O Brasil foi campeão invicto no Mundiais de 1958 e 1962, disputando seis jogos em cada, e ainda venceu a Bulgária na estreia de 1966. A sequência foi interrompida com uma derrota por 3 a 1 para a Hungria.
A Holanda pode superar o recorde verde e amarelo na próxima quinta, 25, às 20h (horário de Brasília), quando enfrenta a Tunísia pela última rodada da fase de grupos.