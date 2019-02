Hocevar derrota Rogerinho e pega Júlio Silva em Belo Horizonte

O brasileiro Ricardo Hocevar surpreendeu nesta sexta-feira seu compatriota Rogério Dutra da Silva, que jogou a segunda rodada do Aberto dos Estados Unidos, e avançou à semifinal do Challenger de Belo Horizonte, ao vencer o confronto por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2-7) e 6/3.

Embalado pela vitória sobre o segundo favorito à conquista do título, Hocevar enfrentará outro adversário nacional: Julio Silva, que não teve problemas para derrotar Eládio Ribeiro Neto por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Eles se enfrentaram apenas uma vez na carreira, no Future de Florianópolis em 2004, com vitória de Julio Silva, por 7/5 e 6/4.

Em outro confronto de quartas de final, o argentino Eduardo Schwank derrotou seu compatriota Máximo Gonzalez, cabeça de chave 1 em Belo Horizonte, com 6/3 e 7/6 (7-4), e enfrenta o vencedor do embate entre o português Gastão Elias e o argentino Marco Trungelliti.