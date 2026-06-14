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Esporte

Histórico: Curaçao faz primeiro gol em Copas e leva torcida ao delírio

Estreante no Mundial marcou contra a seleção da Alemanha neste domingo

Por Ígor Resende 14 jun 2026, 15h41 | Atualizado em 14 jun 2026, 16h28
Jogador de futebol com camisa azul e shorts amarelos, número 8, sentado no gramado com expressão de cansaço, enquanto outros jogadores correm ao fundo em um estádio lotado
Livano Comenencia, comemora o primeiro gol da história de Curaçao em Copas (Alexander Hassenstein/Getty Images/Getty Images)
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O lateral-direito Livano Comenencia entrou para a história neste domingo, 14, ao fazer o primeiro gol de Curaçao em uma Copa do Mundo.

O tento marcado aos 21 minutos ganhou ainda mais relevância por ser em cima da Alemanha e do goleiro campeão mundial em 2014, Manuel Neuer.

Comenencia tem 22 anos e joga pelo Zurique, da Suíça. Assim como todos os jogadores da seleção, nasceu na Holanda.

Antes de decidir jogar por Curaçao, o lateral disputou 18 partidas pelas categorias de base da “laranja mecânica”, do sub-15 em 2019 ao sub-20 em 2023.

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O gol de empate foi muito comemorado pelos torcedores no estádio e também pelos brasileiros nas redes sociais. Nem mesmo o placar de 7 a 1 tirou a animação ao fim do jogo.

Curaçao

Estreante no Mundial, Curaçao tem cerca de 160 mil habitantes. A ilha caribenha é um país constituinte autônomo que integra o Reino dos Países Baixos.

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O primeiro-ministro, Gilmar “Pik” Pisas, afirmou que a participação na Copa do Mundo de 2026 deve impulsionar o turismo, principal motor da economia local, e ampliar a visibilidade internacional.

 

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Copa do Mundo 2026
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