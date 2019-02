Heynckes comemora justiça contra o Real e exalta feito ‘grandioso’ do Bayern

(Atualiza com outras declarações do treinador).

Berlim, 25 abr (EFE).- O técnico Jupp Heynckes, do Bayern de Munique, afirmou nesta quarta-feira que analisando os 120 minutos da partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, pode-se dizer que sua equipe passou com justiça à decisão do torneio.

O time bávaro bateu o Real Madrid nos pênaltis por 3 a 1, depois de perder no tempo normal por 2 a 1, mesmo placar do jogo de ida, em Munique. Na prorrogação, os times empataram sem gols.

Heynckes destacou a reação que sua equipe teve após os dois gols iniciais do time madrilenho. ‘Foi maravilhoso ver como a equipe reagiu. Imediatamente depois do 1 a 0 tivemos uma oportunidade de empatar e depois do 2 a 0 não afrouxamos’, afirmou.

O comandante alemão destacou a maturidade da equipe, por saber jogar com o resultado agregado e exaltou o feito de eliminar o Real em sua casa. ‘Conseguir o que alcançamos no Bernabéu é algo grandioso’, afirmou.

Para o técnico, o Bayern não pode ser considerado uma zebra na final da Liga dos Campeões, diferente do rival na decisão. ‘Para mim não é uma surpresa porque o Bayern eliminou grandes equipes, jogou bem em várias partidas e se mostrou forte mental e fisicamente. Jogamos muito bem. A surpresa foi ontem (terça-feira) no Camp Nou’, sentenciou.

Jupp Heynckes pode se tornar o quarto técnico a conquistar duas vezes a maior competição de clubes da Europa por duas equipes diferentes, se juntando a José Mourinho (Porto, 2003/04, e Internaziole, 2009/10), Ottmar Hitzfeld (Borussia Dortmund, 1996/97 e Bayern de Munique, 2001/02) e Ernst Happel (Feyenoord, 1969/70, e Hamburgo, 1982/83). EFE