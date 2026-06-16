Hexa, penta, tetra: veja quais seleções podem subir no ranking de títulos
Sete das oito campeãs mundiais disputam a Copa do Mundo na América do Norte
O hexa está na boca dos brasileiros, mas a Copa do Mundo de 2026 pode terminar com a Alemanha penta, a Argentina tetra ou a França tricampeã. Já a Itália não se classificou pela terceira vez consecutiva.
Assim como os franceses, a seleção uruguaia também tem dois títulos, seguida por Inglaterra e Espanha, com uma taça cada. Já entre os não-campeões, despontam como fortes candidatos Portugal, Marrocos e a tri-vice Holanda.
O último caneco inédito foi da Espanha, em 2010, justamente em cima da “laranja mecânica”. Enquanto a atual campeã é a Argentina, que venceu a França.
A última conquista da seleção brasileira foi em 2002, há 24 anos. Esta é a mesma diferença de tempo entre os títulos de 1970 e 1994 – que também ocorreram no México e Estados Unidos, respectivamente.
Ranking dos campeões mundiais
5 títulos – Brasil
4 títulos – Alemanha e Itália
3 títulos – Argentina
2 títulos – França e Uruguai
1 título – Inglaterra e Espanha