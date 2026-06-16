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Esporte

Hexa, penta, tetra: veja quais seleções podem subir no ranking de títulos

Sete das oito campeãs mundiais disputam a Copa do Mundo na América do Norte

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 09h15 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h08
Taça da Copa do Mundo da Fifa
Taça da Copa do Mundo da Fifa (FIFA/FIFA)
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Hexa, penta, tetra: veja quais seleções podem subir no ranking de títulos Priorize VEJA no Google

O hexa está na boca dos brasileiros, mas a Copa do Mundo de 2026 pode terminar com a Alemanha penta, a Argentina tetra ou a França tricampeã. Já a Itália não se classificou pela terceira vez consecutiva.

Assim como os franceses, a seleção uruguaia também tem dois títulos, seguida por Inglaterra e Espanha, com uma taça cada. Já entre os não-campeões, despontam como fortes candidatos Portugal, Marrocos e a tri-vice Holanda.

O último caneco inédito foi da Espanha, em 2010, justamente em cima da “laranja mecânica”. Enquanto a atual campeã é a Argentina, que venceu a França.

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A última conquista da seleção brasileira foi em 2002, há 24 anos. Esta é a mesma diferença de tempo entre os títulos de 1970 e 1994 – que também ocorreram no México e Estados Unidos, respectivamente.

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Ranking dos campeões mundiais

5 títulos – Brasil
4 títulos – Alemanha e Itália

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3 títulos – Argentina
2 títulos – França e Uruguai
1 título – Inglaterra e Espanha

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção Brasileira de Futebol
Seleção de Futebol da Alemanha
Seleção de Futebol da Argentina
Seleção de Futebol da França
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