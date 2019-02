Hertha demite técnico após desentendimento com diretor

Por AE

Berlim – O Hertha Berlin anunciou neste domingo a demissão do técnico Markus Babbel. A saída foi provocada por um desentendimento público dele com o diretor do clube, Michael Preetz, que teve, inclusive, acusações de que um dos dois seria mentiroso.

No sábado, depois do empate fora de casa com Hoffenheim, Babbel anunciou que ficaria no Hertha até o final do seu contrato, em maio, sem chance de renovar o compromisso. E contou que tinha comunicado sua decisão à diretoria em novembro.

Preetz, no entanto, revelou ter sido comunicado pelo treinador apenas na última terça-feira, criticando a sua atitude. “Quando alguém tem uma opinião diferente, talvez ele não esteja ouvindo corretamente”, acusou Babbel, ao comentar o caso.

Diante disso tudo, a diretoria do Hertha resolveu demitir o treinador. Mas ainda não anunciou o nome do substituto. Segundo a imprensa alemã, o favorito para ocupar o cargo é Michael Skibbe, que já trabalhou no Eintracht Frankfurt.

Ex-jogador do Bayern de Munique e do Liverpool, Babbel estava no comando do Hertha desde a temporada passada, quando foi campeão da segunda divisão e conseguiu o acesso. Neste Campeonato Alemão, o time terminou o primeiro turno com 20 pontos.