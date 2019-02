Herrera vive melhor fase que Loco Abreu, diz Oswaldo

Por Leonardo Maia

Rio – A atuação ruim contra o São Paulo, neste domingo, pode fazer com que o atacante Loco Abreu perca a titularidade no Botafogo. O mau desempenho do uruguaio ficou ainda mais evidente pelos três gols do companheiro Herrera, que o substituiu. O técnico Oswaldo de Oliveira, apesar de reconhecer o melhor momento do argentino, evita antecipar mudanças antes de falar com os jogadores, mas deixa no ar a possibilidade.

Depois da vitória do Botafogo por 4 a 2, neste domingo, no Engenhão, Oliveira estava mais preocupado em se desculpar pela explosão de temperamento depois de sua expulsão. Ele referiu comemorar o triunfo sobre um duro oponente a criticar Abreu por sua apresentação individual.

“O Abreu não conseguiu fazer o que fez contra o Bangu e o Vasco. Isso não me impede em jogos futuros a voltar a jogar com o Abreu. Eu reconheço que o momento é mais do Herrera”, disse Oliveira, chateado por ter se dirigido agressivamente à arbitragem a poucos minutos do fim da partida.

“Quero pedir desculpas a todos, em determinado momento perdi meu equilíbrio”, admitiu o treinador alvinegro. “Hoje (domingo) eu fui muito mais Realengo do que costumo ser”, brincou, citando o bairro da zona norte do Rio.

Ao avaliar o triunfo como fruto da raça da equipe diante de suas próprias deficiências técnicas, Oswaldo de Oliveira fez questão de dar moral para o lateral Lucas, muito criticado pelas duas expulsões em jogos recentes (só atuou depois de uma consulta do Botafogo à CBF).

“(O Lucas) foi o grande homem. O Herrera fez os dois gols, mas foi ele o grande nome”, elogiou. “Se pensarmos no desdobramento das duas expulsões, foi de uma recuperação enorme desse jogador. A partir de hoje, que ele se sinta muito valorizado”.

Ao ser abordado sobre uma declaração do colega Emerson Leão, que disse que o São Paulo perdeu para um adversário muito inferior, o técnico botafoguense foi diplomático e evitou atritos. “Eu respeito a opinião do Leão, ele tem direito a ela”, limitou-se na resposta.