Heróis do esporte nacional, Pelé e Eder Jofre são vacinados

Pelé foi vacinado nesta terça-feira, 2, contra a Covid-19. Aos 80 anos, o rei do futebol publicou em sua conta no Instagram o momento em que recebeu a primeira dose da imunização em sua residência em Guarujá, no litoral paulista. Além dele, um dia antes, o ex-pugilista Éder Jofre, 84 anos, foi outro ícone do esporte nacional a também receber a vacina.

“Hoje foi um dia inesquecível. Eu recebi a vacina! A pandemia ainda não acabou. Nós precisamos manter a disciplina para preservar vidas enquanto muitas pessoas ainda não foram imunizadas. Por favor, lavem bem as mãos e continuem em casa, se possível. Quando você sair, não esqueça de usar máscara e de manter o distanciamento social. Isso vai passar se conseguirmos pensar no próximo e ajudar uns aos outros”, registrou Pelé.

Pelé completou 80 anos em outubro do último ano e, desde então, tem utilizado as redes sociais para se manifestar e falar sobre acontecimentos recentes. No último dia 23 de fevereiro, estreou um documentário na Netflix que relata momentos marcantes vividos como jogador e a influência para a vida esportiva, cultural e política do país nos últimos anos.

Jofre completará 85 anos no próximo dia 26. Considerado o maior peso-galo da história da modalidade, foi levado pela filha Andrea e pelo genro Antonio de Oliveira para ser vacinado. Neste ano, ele entrará para o Hall da Fama do esporte, nos Estados Unidos, e terá uma biografia lançada.

Além de Pelé e de Eder Jofre, outros ídolos, já septuagenários, também tiveram acesso a imunização como o ex-ponta esquerda Pepe, companheiro do camisa 10 no Santos e na seleção brasileira, além do ex-jogador e técnico Zagallo. O ex-goleiro Manga, ídolo do Botafogo, também já foi vacinado, assim como o ex-atacante e treinador Evaristo de Macedo.