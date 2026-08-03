Herdeiros de Zagallo envolvem Netflix na briga pela herança

A briga pela herança de Mário Jorge Lobo Zagallo, ex-jogador e ex-técnico da seleção brasileira, passou a envolver até a Netflix.

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A Justiça do Rio de Janeiro determinou que sejam apresentados os contratos firmados pela família do tricampeão mundial para a realização da série Brasil 70: A Saga do Tri. Na produção da empresa de streaming, o ex-jogador é vivido por Bruno Mazzeo.

A Netflix será intimada a detalhar os acordos realizados para explorar a figura de Zagallo na trama. O pedido foi feito por duas das herdeiras do ex-técnico, Marília Emília e Maria Cristina, que seguem cobrando de um dos irmãos o detalhamento da herança deixada pelo pai.

Conforme noticiado com exclusividade pela coluna GENTE, o testamento de Zagallo destinou 50% da totalidade dos bens exclusivamente ao filho caçula, Mário César, que o acompanhou e cuidou dele na velhice. Os outros 50% foram divididos igualmente entre os quatro filhos (12,5% para cada), respeitando a legítima obrigatória por lei. No total, Mário César ficou com 62,5% do patrimônio estimado em cerca de R$ 13 milhões a R$ 15 milhões. O ex-técnico registrou em vídeo sua lucidez e expressou profunda decepção com os filhos mais velhos (Marília Emília, Paulo Jorge e Maria Cristina) após desentendimentos ligados ao inventário da falecida esposa, Alcina.

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