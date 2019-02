Henrique exalta triunfo de família unida do Palmeiras até a taça

O zagueiro Henrique desfalcou o Palmeiras na primeira partida da final da Copa do Brasil por suspensão e amanheceu nesta quarta-feira com uma forte gripe, mas atuou durante os 90 minutos no Couto Pereira, mesmo sob chuva, e exaltou o título nacional com o empate por 1 a 1 contra o Coritiba.

‘Todo mundo aqui forma uma família e se superou. Por isso, tive ainda mais vontade de entrar em campo para conquistar este título’, afirmou o atleta, que atuou improvisado novamente como volante.

Depois do título invicto, obtido com oito vitórias e três empates, Henrique avisou que sua equipe sempre acreditou na própria capacidade para alcançar o troféu.

‘Desde que começou este campeonato, tínhamos esta meta. Agora, todo mundo está de parabéns, incluindo comissão técnica, diretoria e jogadores, porque ficamos unidos’, vibrou.

Formado nas categorias de base do Coritiba, Henrique tem agora em seu currículo dois títulos pelo Palmeiras, pois também fez parte do grupo que obteve a glória no Campeonato Paulista de 2008.