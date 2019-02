Hélio dos Anjos fica no banco, mas não comanda Figueira na quarta

Anunciado como novo treinador do Figueirense na segunda-feira, Hélio dos Anjos desembarcou em Santa Catarina nesta terça. Antes de ser apresentado de forma oficial, ele participou de todo o treinamento da equipe, mas já avisou que não irá comandar o time no duelo com o Internacional, nesta quarta, no Orlando Scarpelli.

‘Vou estar junto com o grupo lá embaixo, no banco de reservas. Hoje já discuti algumas coisas com o Abel , mas eu não vou ter influência com escalação, tática, coisas assim’, garantiu Hélio dos Anjos, em sua primeira entrevista como técnico do Alvinegro.

O fato de não comandar a equipe já nesta quarta-feira não significa, contudo, que o ex-treinador do Atlético-GO desconheça o grupo do Figueirense. ‘Assisti na íntegra Atlético-GO x Figueirense . No domingo, comecei vendo Cruzeiro x Flamengo, mas não me agradou muito e mudei para Figueirense x São Paulo’.

‘Desse grupo que está jogando eu conheço todo mundo, e falando do elenco todo são poucos os que eu não conheço. A gente também vai perguntando. Hoje cheguei e perguntei o que aconteceu que o Toró não está jogando, onde está fulano… Aquele bate-papo’, completou Hélio dos Anjos.

Conhecedor do grupo então, o novo treinador terá que trabalhar para motivar o elenco que de sensação no ano passado passou a candidato para o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. ‘Agora eu quero conhecer a cabeça do jogador, criar um sonho para ele, criar conforto no aspecto psicológico. Resultado negativo traz insegurança então tenho que blindá-los disso para eles readquirirem confiança’, projetou.