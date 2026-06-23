Harry Kane vai jogar? Confira as escalações de Inglaterra x Gana

Ler Resumo





Inglaterra e Gana fazem um confronto direto crucial pela vaga no mata-mata da Copa do Mundo, nesta terça-feira. Ambas as seleções venceram suas estreias e o vitorioso deste duelo no estádio de Boston garante a classificação. Conheça as escalações e as mudanças táticas para este embate decisivo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça, 23, às 17h (horário de Brasília) no estádio de Boston, nos Estados Unidos. As duas seleções venceram na estreia e quem repetir o resultado vitorioso se garante no mata-mata da Copa do Mundo.

Na primeira rodada, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, com dois gols de Harry Kane, um de Jude Bellingham e outro de Rashford. Os croatas descontaram com Baturina e Musa.

O técnico Thomas Tuchel fez duas mudanças na sua escalação inicial em relação ao primeiro jogo. O zagueiro Guehi começa no lugar de Stones e Spence assume a posição de O’Reilly na lateral esquerda.

Gana também conquistou três pontos com vitórias nos acréscimos contra o Panamá. Yirenkyi fez o gol da vitória por 1 a 0 aos 49 minutos do segundo tempo.

Continua após a publicidade

Para enfrentar os ingleses, Carlos Queiroz fez quatro mudanças na escalação inicial. O goleiro Asare entrou no lugar de Ati Zigi que saiu machucado na primeira partida. Partey, Iñaki Williams e Sibo também começam entre os 11 titulares no lugar de Oyusu, Sulemana e Nuamah.

Confira as escalações:

Inglaterra:

Continua após a publicidade

Pickford, Reece James, Konsa, Guéhi, Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Bellingham, Madueke, Harry Kane e Anthony Gordon

Gana:

Continua após a publicidade

Asare, Senaya, Adjetery, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Iñaki Williams, Ayew, Sibo e Semenyo

Publicidade