Harry Kane vai jogar? Confira as escalações de Inglaterra x Gana
Atacante marcou duas vezes na estreia contra a Croácia; Yirenkyi fez o gol ganês nos acréscimos para bater o Panamá
Inglaterra e Gana se enfrentam nesta terça, 23, às 17h (horário de Brasília) no estádio de Boston, nos Estados Unidos. As duas seleções venceram na estreia e quem repetir o resultado vitorioso se garante no mata-mata da Copa do Mundo.
Na primeira rodada, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, com dois gols de Harry Kane, um de Jude Bellingham e outro de Rashford. Os croatas descontaram com Baturina e Musa.
O técnico Thomas Tuchel fez duas mudanças na sua escalação inicial em relação ao primeiro jogo. O zagueiro Guehi começa no lugar de Stones e Spence assume a posição de O’Reilly na lateral esquerda.
Gana também conquistou três pontos com vitórias nos acréscimos contra o Panamá. Yirenkyi fez o gol da vitória por 1 a 0 aos 49 minutos do segundo tempo.
Para enfrentar os ingleses, Carlos Queiroz fez quatro mudanças na escalação inicial. O goleiro Asare entrou no lugar de Ati Zigi que saiu machucado na primeira partida. Partey, Iñaki Williams e Sibo também começam entre os 11 titulares no lugar de Oyusu, Sulemana e Nuamah.
Confira as escalações:
Inglaterra:
Pickford, Reece James, Konsa, Guéhi, Spence, Elliot Anderson, Declan Rice, Bellingham, Madueke, Harry Kane e Anthony Gordon
Gana:
Asare, Senaya, Adjetery, Opoku, Mensah, Partey, Yirenkyi, Iñaki Williams, Ayew, Sibo e Semenyo
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