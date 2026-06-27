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Esporte

Harry Kane se torna maior artilheiro da Inglaterra em Copas; confira lista

Com assistência de Bellingham, centroavante fez o segundo gol inglês contra Panamá

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jun 2026, 19h34 | Atualizado em 27 jun 2026, 19h46
Quatro jogadores de futebol em campo verde, com um estádio lotado ao fundo. Um jogador inglês de camisa vermelha e número 9, comemorando com braços abertos e sorriso. Outros dois jogadores de camisa branca e um de camisa vermelha, observando.
Harry Kane comemora 11º gol em Copas do Mundo (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
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Harry Kane se torna maior artilheiro da Inglaterra em Copas; confira lista Priorize VEJA no Google

Harry Kane se tornou o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. No jogo contra o Panamá neste sábado, 27, o jogador fez seu 11º gol em Mundiais e ultrapassou o compatriota Gary Lineker na artilharia nacional no torneio.

No primeiro jogo desta Copa, Kane já tinha alcançado Lineker com dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Após passar em branco no empate sem gols com Gana, o jogador fez o segundo gol inglês contra o Panamá no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Kane está em sua terceira Copa do Mundo. Na edição de 2018, foi o artilheiro da competição com seis gols na campanha semifinalista dos Three Lions. Em 2022, marcou dois gols, mas ficou marcado pelo pênalti perdido para a França nas quartas de final, quando a equipe foi eliminada.

Com o 11º gol, Kane ultrapassou o alemão Helmut Rahn na artilharia histórica dos Mundiais, e iguala a marca do alemão Jürgen Klinsmann e do húngaro Sandor Kocsis na sétima colocação do ranking. Lionel Messi é o líder com 18 gols, seguido de Kylian Mbappé e Miroslav Klose com 16.

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Confira a lista de artilharia da Inglaterra em Copas do Mundo:

  1. Harry Kane – 11 gols
  2. Gary Lineker – 10
  3. Geoff Hurst – 5
  4. Michael Owen, Bobby Charlton e Marcus Rashford – 4
  5. Nat Lofthouse, Bukayo Saka,  Roger Hunt, David Platt, Steven Gerrard, David Beckham e Jude Bellingham – 3

Relembre os gols de Harry Kane em Copas:

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Copa do Mundo de 2018

  • Inglaterra 2 x 1 Tunísia: 2 gols (fase de grupos)
  • Inglaterra 6 x 1 Panamá: 3 gols (fase de grupos)
  • Inglaterra 1 (4) x 1 (3) Colômbia: 1 gol (oitavas de final)

Copa do Mundo de 2022

  • Inglaterra 3 x 0 Senegal: 1 gol (oitavas de final)
  • Inglaterra 1 x 2 França: 1 gol (quartas de final)
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da Inglaterra
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