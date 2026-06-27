Harry Kane se torna maior artilheiro da Inglaterra em Copas; confira lista
Com assistência de Bellingham, centroavante fez o segundo gol inglês contra Panamá
Harry Kane se tornou o maior artilheiro da Inglaterra em Copas do Mundo. No jogo contra o Panamá neste sábado, 27, o jogador fez seu 11º gol em Mundiais e ultrapassou o compatriota Gary Lineker na artilharia nacional no torneio.
No primeiro jogo desta Copa, Kane já tinha alcançado Lineker com dois gols na vitória por 4 a 2 sobre a Croácia. Após passar em branco no empate sem gols com Gana, o jogador fez o segundo gol inglês contra o Panamá no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.
Kane está em sua terceira Copa do Mundo. Na edição de 2018, foi o artilheiro da competição com seis gols na campanha semifinalista dos Three Lions. Em 2022, marcou dois gols, mas ficou marcado pelo pênalti perdido para a França nas quartas de final, quando a equipe foi eliminada.
Com o 11º gol, Kane ultrapassou o alemão Helmut Rahn na artilharia histórica dos Mundiais, e iguala a marca do alemão Jürgen Klinsmann e do húngaro Sandor Kocsis na sétima colocação do ranking. Lionel Messi é o líder com 18 gols, seguido de Kylian Mbappé e Miroslav Klose com 16.
Confira a lista de artilharia da Inglaterra em Copas do Mundo:
- Harry Kane – 11 gols
- Gary Lineker – 10
- Geoff Hurst – 5
- Michael Owen, Bobby Charlton e Marcus Rashford – 4
- Nat Lofthouse, Bukayo Saka, Roger Hunt, David Platt, Steven Gerrard, David Beckham e Jude Bellingham – 3
Relembre os gols de Harry Kane em Copas:
Copa do Mundo de 2018
- Inglaterra 2 x 1 Tunísia: 2 gols (fase de grupos)
- Inglaterra 6 x 1 Panamá: 3 gols (fase de grupos)
- Inglaterra 1 (4) x 1 (3) Colômbia: 1 gol (oitavas de final)
Copa do Mundo de 2022
- Inglaterra 3 x 0 Senegal: 1 gol (oitavas de final)
- Inglaterra 1 x 2 França: 1 gol (quartas de final)
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