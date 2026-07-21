Harmonização facial de Vini Jr. divide opiniões e rende uma comparação nas redes

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Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção, surpreendeu ao surgir com um novo visual após harmonização facial. A mudança dividiu opiniões e gerou comparações inusitadas com Mumuzinho nas redes sociais. Entenda a repercussão e o debate sobre o procedimento que virou assunto na internet.

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O retorno de Vinicius Júnior aos holofotes após a Copa do Mundo de 2026 veio acompanhado de uma mudança — e ela não tem relação com o futebol. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira surpreendeu ao aparecer com um novo visual após realizar uma harmonização facial.

A mudança dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns elogiaram a nova aparência, outros criticaram o procedimento estético e levantaram debates sobre os riscos e a popularização desse tipo de intervenção.

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A repercussão foi tanta que alguns internautas chegaram a comparar o novo visual de Vini ao do cantor Mumuzinho. A brincadeira rapidamente viralizou nas redes sociais e chegou até o próprio artista, que reagiu no X: “Tão falando aí que @vinijr fez harmonização pra ficar parecido comigo, é?”

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Confira alguns comentários:

Tão falando ai que @vinijr fez harmonização pra ficar parecido comigo é? 😅🩵 — Mumuzinho (@MumuzinhoC) July 20, 2026

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Se ele pegar o celular do mumuzinho ele entra https://t.co/zCNsrUI1JB — ͏ ͏ (@shwnarchreaver) July 21, 2026

“A harmonização do Vini Jr ficou boa, mudou o cara completamente”. Fã ou hater? — Tai 🔰 (@poderosotai) July 21, 2026

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Agora em vídeo, o novo rosto do Vini Jr. Completamente diferente. Surreal. pic.twitter.com/4lfGuFXBJd — MatheusFla (@_matheusfla) July 21, 2026

Vini jr should change club.. like come to Arsenal.

New face New me, new club! — tomidrey (@tomidrey) July 21, 2026

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A harmonização de Vini Jr ficou ótima, não vi problema nenhum dos que estão falando. Se ele é péssimo e divulga BET ao lado da Tigrinha Fonseca é outro problema — clovis 🪩 (@clovxs) July 21, 2026

Como pode o Vini Jr ter ficado mais feio dps da harmonização — lice (@aliswskk) July 21, 2026

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Meu cérebro não tá conseguindo entender que esse agora é o Vini Jr. juro pic.twitter.com/LcztzYT5tO — Babi (@babi) July 20, 2026