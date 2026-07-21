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Esporte

Harmonização facial de Vini Jr. divide opiniões e rende uma comparação nas redes

Caso acabou gerando memes na web

Por Pedro Godoy 21 jul 2026, 17h37 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h49
Duas fotos lado a lado de Vinicius Jr. sorrindo. À esquerda, ele usa um casaco cinza com correntes prateadas e brincos de argola. À direita, ele veste uma camiseta preta e um boné virado para trás, também com brincos de argola
Comparação do antes e depois da harmonização facial do Vini Jr. (./Reprodução)
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O retorno de Vinicius Júnior aos holofotes após a Copa do Mundo de 2026 veio acompanhado de uma mudança — e ela não tem relação com o futebol. O atacante do Real Madrid e da seleção brasileira surpreendeu ao aparecer com um novo visual após realizar uma harmonização facial.

A mudança dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns elogiaram a nova aparência, outros criticaram o procedimento estético e levantaram debates sobre os riscos e a popularização desse tipo de intervenção.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

A repercussão foi tanta que alguns internautas chegaram a comparar o novo visual de Vini ao do cantor Mumuzinho. A brincadeira rapidamente viralizou nas redes sociais e chegou até o próprio artista, que reagiu no X: “Tão falando aí que @vinijr fez harmonização pra ficar parecido comigo, é?”

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