Harden quebra recorde na NBA em vitória dos Rockets

James Harden fez história na noite de terça-feira, na vitória do Houston Rockets sobre o Orlando Magic, por 114 a 107, ao se tornar no primeiro jogador na NBA a fazer 60 pontos e um triplo-duplo, com 11 assistências e dez rebotes, no Toyota Center.

Com 1.327 pontos anotados na temporada regular, Harden é o maior cestinha da NBA, com 21 pontos a mais que LeBron James, mesmo com sete partidas a menos que o astro do Cleveland Cavaliers. Ele também é o terceiro com mais assistências nesta temporada, com 381, atrás apenas de Russell Westbrook e James.

O Houston Rockets é o segundo colocado na Conferência Oeste, atrás apenas do atual campeão Golden State Warriors. São 36 e apenas onze derrotas.

(com EFE)