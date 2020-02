Harden e Westbrook brilham e Rockets derrota Celtics em casa pela NBA

Em partida válida por mais uma rodada da NBA, o Houston Rockets venceu o Boston Celtics por 116 a 105, na noite desta terça-feira, 11, no Toyota Center, com grande atuação da dupla James Harden e Russell Westbrook.

Os principais jogadores da franquia de Houston combinaram para 78 pontos. Além de ser o cestinha com 42 pontos, Harden pegou oito rebotes e deu sete assistências. Westbrook, por sua vez, terminou com um duplo-duplo, com 36 pontos, 10 rebotes e cinco assistências.

Pelo lado do Boston Celtics, o principal pontuador foi Gordon Hayward, com 20. Jaylen Brown ficou logo atrás e contribuiu com 19 pontos. O ponto negativo ficou para o fim da partida, quando o treinador Brad Stevens afirmou que Brown sofreu uma lesão na panturrilha.

Com a vitória, o Houston Rockets abre vantagem para o Oklahoma City Thunder na quinta posição da Conferência Oeste. O Celtics, por sua vez, vê o Toronto Raptors, segundo no Leste, um pouco mais distante. A próxima partida do Rockets está marcada para o dia 21, contra o Golden State Warriors. O Celtics volta à quadra já nesta quinta-feira, 13, contra o Los Angeles Clippers.