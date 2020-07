Hamilton vence na Hungria e se equipara a recorde de Schumacher

O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu neste domingo o GP da Hungria. Essa é sua oitava conquista na pista de Hungaroring, um feito que só tinha sido atingido pelo alemão Michael Schumacher.

Schumacher era até então o piloto que mais havia vencido um único GP, com oito triunfos na França.

O segundo lugar ficou com Max Verstappen, da Red Bull. Valtteri Bottas, da Mercedes, veio em terceiro. Hamilton ainda registrou a volta mais rápida da corrida.

Com o resultado, Hamilton assumiu a liderança do campeonato com 63 pontos, marcando 25 pela vitória e mais um por ter feito a volta mais rápida. Bottas, o vice-líder, soma 58.