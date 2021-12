Hamilton vence na Arábia Saudita e decisão da F1 fica para última etapa

A disputa pelo Mundial de Fórmula 1 ficou ainda mais imprevisível com a vitória do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, em um Grande Prêmio da Arábia Saudita marcado por acidentes e polêmicas neste domingo, 5. Ao garantir o primeiro lugar no pódio, Hamilton empatou no número de pontos com o holandês Max Verstappen, da Red Bull. O campeonato agora será decidido na última etapa, no circuito de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Até então na liderança do Mundial, Verstappen ficou em segundo lugar na corrida, que teve o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, completando o pódio em terceiro lugar. Ao final da corrida, os dois estão com 396,5 pontos no campeonato, e Verstapen leva vantagem por ter uma vitória a mais do que o inglês. A decisão será daqui uma semana, no dia 12 de dezembro.

🚩 RED FLAG (LAP 15/50) 🚩 The red flag flies again – Perez, Mazepin and Russell are all out after a melee on the restart#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/J6fM3pn9cY — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

Dois incidentes provocaram bandeiras vermelhas, com paralisações que duraram um total de quase uma hora. No primeiro incidente, o piloto Mick Schumacher derrapou e bateu contra um muro. A corrida ficou suspensa por 30 minutos e Verstappen recomeçou na 1ª posição, após Hamilton e Bottas irem ao pit stop. Ele acabaria superado pelo inglês ao longo da corrida.

Após a relargada, Sergio Pérez da Red Bull foi tocado na traseira e rodou na pista, o que provocou outra batida, do russo Nikita Mazepin.