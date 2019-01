Lewis Hamilton surfa em piscina de ondas de Kelly Slater

Lewis Hamilton aproveitou o tempo livre de suas férias nesta sexta-feira, 11, para desfrutar de um lazer inusitado: o surfe fora da praia. O piloto britânico de de Fórmula 1 experimentou a piscina de ondas artificiais do Surf Ranch, em Leemore, na Califórnia, idealizado pelo surfista americano Kelly Slater, que o acompanhou na aventura registrada no stories do Instagram da Liga Mundial de Surfe (WSL).

Slater conquistou 11 títulos da WSL, um recorde mundial. Assim como ele, Hamilton também é multicampeão, mas na Fórmula 1. O inglês conquistou seu quinto título da principal categoria do automobilismo no ano passado. O piloto da Mercedes só fica atrás do alemão Michael Schumacher, que é detentor de sete títulos da F1.

Além da amizade com Slater, Hamilton também é amigo do surfista Gabriel Medina. Em dezembro do ano passado, em sua conta no Instagram, o inglês parabenizou o brasileiro pela conquista do bicampeonato mundial.