Hamilton pode sofrer nova punição neste sábado, em Interlagos

Embora Lewis Hamilton, da Mercedes, tenha superado o rival Max Verstappen, da RBR, na qualificação para assumir a pole na corrida de velocidade (sprint race) deste sábado, antes do Grande Prêmio São Paulo, no domingo, o piloto inglês pode sofrer uma penalidade.

Os comissários estão investigando se o sistema DRS de seu carro (o aerofólio traseiro) violou os regulamentos durante a prova de classificação na sexta. Eles disseram que uma decisão será anunciada ainda na manhã de sábado.

Além disso, a decisão da Mercedes de mudar o motor do carro de Hamilton durante a temporada significa que o piloto britânico não largará acima do sexto lugar na corrida de domingo, mesmo que vença a sprint. O heptacampeão está 19 pontos atrás de Verstappen na classificação, faltando quatro corridas para o final da temporada. É a segunda vez que o inglês excede o limite de três motores.

O GP São Paulo será o terceiro da temporada com uma corrida de velocidade de qualificação no sábado para determinar o grid de domingo. As duas corridas anteriores foram realizadas em Silverstone, na Inglaterra, e Monza, na Itália.