Hamilton perderá 5 posições no grid de largada do GP da China

Xangai (China), 12 abr (EFE).- O inglês Lewis Hamilton, da McLaren, segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, perderá cinco postos no grid de largada do Grande Prêmio da China por ter substituído a caixa de câmbio de seu carro.

Hamilton, campeão do mundo em 2008 e que venceu duas vezes em Xangai, anunciou o problema de transmissão nesta quinta-feira, já na localidade chinesa que abrigará a terceira prova da temporada.

O inglês tem 30 pontos na classificação, cinco menos que o atual líder, o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. EFE