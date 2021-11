Hamilton larga na frente em corrida classificatória do GP de São Paulo

Lewis Hamilton, da Mercedes, e Max Verstappen, da RBR, largarão na primeira fila da sprint race do sábado, às 16h30, que define o grid do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1, no Autódromo de Interlagos. Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Hamilton, ficou em terceiro. Eles foram os dois melhores colocados na prova de classificação no fim da tarde desta sexta-feira, 12. A corrida se realizará no domingo, às 14h, com transmissão pela Rede Bandeirantes.

O GP São Paulo foi um dos escolhidos para testar o novo formato de qualificação, que já ocorreu em Silverstone, na Inglaterra, e em Monza, na Itália. Na sprint race, os pilotos não precisam fazer pit stop, e são livres para escolher os pneus. O primeiro colocado soma três pontos extras na classificação geral, o segundo mais dois e o terceiro, três.

Hamilton comemorou ao sair do carro, primeiro com a torcida nas arquibancadas e, depois, com a equipe da RBR. “É muito bom estar de volta ao Brasil”, disse Hamilton, ao repórter da FIA, enquanto era ovacionado pelo público. Mais comedido, Verstappen, que lidera o campeonato, se limitou a cumprimentar o seu principal rival.

No início da tarde desta sexta, Hamilton também fez a volta mais rápida da primeira sessão de treinos, batendo Verstappen, líder do campeonato, por quase quatro décimos de segundo. Sergio Pérez ficou em terceiro, pouco menos de um décimo de Verstappen, seu companheiro de equipe.

O campeonato mundial tem ainda mais três etapas para se definir. Por enquanto, Verstappen lidera o campeonato, seguido de perto por Hamilton. Mesmo que o holandês vença, nada se define em São Paulo. Se o inglês for melhor, no entanto, a disputa se acirra.