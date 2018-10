Hamilton elogia filho de Schumacher e prevê sua chegada à Fórmula 1

O piloto britânico Lewis Hamilton, que no próximo domingo pode se sagrar pentacampeão mundial de Fórmula 1, afirmou nesta quinta-feira que o sobrenome Schumacher estará em breve na categoria mais uma vez. Ele fez elogios a Mick, filho do heptacampeão Michael Schumacher, que recentemente conquistou o título do Campeonato Europeu de Fórmula 3.

“Michael é o melhor piloto de todos os tempos e é o que mais títulos têm. Então, haverá 100% de chances que o sobrenome Schumacher volte à Fórmula 1, em parte pelo nome, mas, em segundo lugar, porque Mick está fazendo um grande trabalho”, afirmou Hamilton, ao site da F1.

Hamilton destacou as qualidades de Mick, de 19 anos, que venceu oito das 30 provas da F3. “Ele tem muito talento, assim como o pai, da mesma forma que Keke e Nico (Rosberg), da mesma forma que será quando Fernando Alonso tiver filhos. Tenho certeza que o sobrenome Alonso estará aqui de novo”, cravou o piloto da Mercedes.

Hamilton aproveitou para comentar sobre os dias em que se encontrou com Mick Schumacher. “É um grande menino. Fez parte do nosso time (Mercedes) durante dois fins de semana, acho que no ano passado. Ele é muito atento”, avaliou o líder do Mundial de pilotos.

Hamilton tem 346 pontos nesta temporada e só precisará ser sétimo colocado no Grande Prêmio do México, para ser campeão, independente do desempenho do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, segundo colocado, que precisa vencer a corrida para seguir com chances.