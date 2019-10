Hamilton desabafa sobre questões ambientais: ‘Vontade de desistir de tudo’

Perto de conquistar seu sexto título da Fórmula 1, Lewis Hamilton está cada vez mais engajado em defesa dos animais e do meio ambiente. O piloto britânico da Mercedes, no entanto, parece frustrado. Nesta terça-feira, 15, o pentacampeão de F1 anunciou seu afastamento das redes sociais com um enigmático desabafo, que deixou seus fãs preocupados.

“Honestamente, sinto vontade de desistir de tudo. Desligar completamente. Por que se preocupar quando o mundo está tão bagunçado e as pessoas parecem não se importar? Vou dar um tempo para reunir meus pensamentos. Obrigado a vocês que se importam com o mundo”, escreveu Hamilton, no Instagram stories, surpreendendo seus mais de 13 milhões de seguidores.

“Me entristece ver para onde o mundo se dirige. A extinção da raça humana é cada vez mais provável com a exploração dos recursos do planeta. O mundo é um desastre e seus líderes não estão bem educados ou despreocupados com os problemas ambientais”, completou. Pouco depois, as mensagens foram apagadas.

Desabafo de Lewis Hamilton nas redes sociais

Muitos fãs demonstraram preocupação e enviaram mensagens de apoio ao ídolo do automobilismo. Na Inglaterra, sua mensagem foi apontada como uma resposta à recente ameaça de prisão feita pelas autoridades de Londres a quem participasse de protestos do grupo ambientalista Extinction Rebellion.

Hamilton, de 34 anos, lançou recentemente uma hamburgueria vegana em Londres e tem usado suas redes sociais para denunciar crimes ambientais como a caça de golfinhos.