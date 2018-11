Hamilton crava pole position e exalta o Brasil: ‘Amo correr aqui’

Nem mesmo o pentacampeonato garantido diminuiu a animação de Lewis Hamilton no GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto britânico da Mercedes cravou o melhor tempo do treino classificatório deste sábado, com direito a recorde não oficial da pista (registrado em treino, não em corrida), e largará na pole position no GP de domingo, que começa às 15h10 (de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Em um treino oficial disputado sob chuva no começo, mas decidido com pista seca, Hamilton marcou o tempo de 1min07s281 e superou Sebastian Vettel em apenas 0s093, deixando o alemão da Ferrari na segunda posição do grid. Hamilton, que correu com um capacete nas cores do Brasil, exaltou mais uma vez a sua relação com o país de seu maior ídolo, Ayrton Senna.

Detalhe de capacete de Hamilton Detalhe de capacete de Hamilton

“Eu amo correr no Brasil, principalmente por causa dos torcedores. Eu amo esse país”, disse, levando o público em Interlagos ao delírio. “É fantástico. A Ferrari foi muito rápida, mas consegui me superar e fazer uma grande volta.” Foi a 82ª pole da carreira e décima da temporada para o piloto inglês de 33 anos.

Pela manhã, durante o último treino livre, Vettel havia estabelecido a volta mais rápida da história do circuito, mas foi superado por Hamilton horas depois. Em corridas, o recorde oficial pertence ao holandês Max Verstappen, que cravou o tempo de 1min11s044 com sua Red Bull, no ano passado.

Companheiro de Hamilton na Mercedes, Bottas abrirá a segunda fila do GP do Brasil, na terceira colocação, e ao seu lado, em quarto, estará seu compatriota Kimi Raikkonen, da Ferrari, que vem de vitória na Cidade do México.

Verstappen, da Red Bull, partirá em quinto. Seu companheiro, o australiano Daniel Ricciardo, foi o sexto melhor do classificatório, mas cumprirá uma punição por ter trocado o turbo do motor e largará em 11º.

BREAKING: @LewisHamilton takes pole at Interlagos with a new track record! 🔥 It's his TENTH pole of 2018 💪 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/BRpZLMgeZN — Formula 1 (@F1) November 10, 2018

Grid de largada para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1:

1 – Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2- Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

3 – Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4 – Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari)

5 – Max Verstappen (HOL/Red Bull-Renault)

6 – Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari)

7 – Charles Leclerc (MON/Sauber-Ferrari)

8 – Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

9 – Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda)

10 – Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

11 -Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault)

12 – Sergio Pérez (MEX/Racing Point Force India)

13 – Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

14 – Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes)

15 – Carlos Sainz Jr (ESP/Renault)

16 – Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda)

17 – Fernando Alonso (ESP/McLaren-Rebault)

18 – Esteban Ocon (FRA/Racing Point Force India)

19 – Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes)

20 – Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault)