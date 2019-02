Hamilton aposta em McLaren competitiva no domingo

Por AE

Suzuka – Lewis Hamilton foi apenas o oitavo mais rápido nos treinos livres para o GP do Japão de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Com o tempo de 1min33s245, ele esteve muito longe de seu companheiro de McLaren, Jenson Button, que liderou o dia com a marca de 1min31s901 e é o único que pode evitar o título antecipado de Sebastian Vettel em Suzuka.

Apesar da diferença, o piloto acredita que ambos os carros da equipe estarão competitivos na prova de domingo. “Acho que nosso desempenho em uma prova longa, principalmente com o carro do Jenson (Button), parece bom. Acho que temos uma boa chance de sermos competitivos. Nosso desempenho depois de apenas uma volta também parece bom”, avaliou.

Para fazer uma boa prova neste domingo e seguir na briga pelo vice-campeonato no Mundial de Pilotos, já que o título está praticamente nas mãos de Sebastian Vettel, Hamilton afirmou que terá que superar a degradação dos pneus. “Na verdade, acho que conseguir lidar com os pneus durante a corrida será o maior desafio, porque a degradação deve ser um problema para as equipes”, declarou.