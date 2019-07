Halep agradece a mãe e vê Serena como inspiração: ‘Nunca vou esquecer’

Número 7 do mundo, a romena Simona Halep não conteve a alegria por ter conquistado o título da chave feminina de Wimbledon, neste sábado, 13, ao derrotar a norte-americana Serena Williams, atual décima colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em decisão concluída em apenas 56 minutos.

“Eu nunca vou esquecer esse dia. Quando eu comecei a jogar tênis, minha mãe falou que se eu quisesse fazer algo no tênis tinha que jogar uma final de Wimbledon. O dia chegou. Então, muito obrigada, mãe”, afirmou a tenista, de 27 anos, a primeira de seu país a conquistar o lendário torneio britânico.

Halep, campeã pela segunda vez de um torneio de Grand Slam – também faturou o título de Roland Garros no ano passado -, admitiu que teve neste sábado a melhor atuação de sua carreira. Precisa, a romena cometeu apenas três erros não-forçados em todo o duelo.

“Nunca (joguei uma partida melhor que essa). Foi a melhor partida da minha carreira. Serena me inspirou muito e eu a agradeço por isso. Eu trabalhei muito para chegar até aqui”, disse a sétima colocada no ranking da WTA, que recebeu o prêmio de 2,35 milhões de libras (cerca de R$ 11 milhões).

Apesar de ter perdido a terceira chance de conquistar um título de Grand Slam e igualar o recorde absoluto de 24 taças da australiana Margaret Court, Serena demonstrou espírito esportivo e elogiou a adversária. “Ela jogou inacreditavelmente bem. Quando alguém joga tão bem quanto ela jogou, não há muito o que fazer, apenas tirar o chapéu”, admitiu Serena após o jogo.