Hakimi vai jogar? Confira as escalações de Marrocos x Escócia
Lateral marroquino, acusado de estupro, teve julgamento na França confirmado horas antes da partida
Pelo mesmo grupo do Brasil na Copa do Mundo, Marrocos e Escócia se enfrentam nesta sexta, 19, às 19h (horário de Brasília) no estádio de Boston nos Estados Unidos. A seleção europeia chega como líder do grupo, após vencer o Haiti por 1 a 0 na estreia, enquanto a equipe africana empatou em 1 a 1 com o Brasil. Caso vença o confronto, a Escócia se classifica para a próxima fase do Mundial.
Adversários do Brasil na primeira rodada, Marrocos busca a primeira vitória no torneio. A seleção foi quarta colocada na Copa do Mundo de 2022 e chegou no torneio no México, Canadá e Estados Unidos como a sétima colocada no ranking da Fifa.
Horas antes da partida, seu principal jogador, o lateral-direito Achraf Hakimi recebeu uma notícia ruim: a Justiça francesa rejeitou o recurso apresentado por sua defesa e confirmou que o jogador do Paris Saint-Germain será julgado por uma acusação de estupro relacionada a um caso ocorrido em 2023.
Do lado adversário, não falta festa. De volta à Copa do Mundo após 28 anos de ausência, os escoceses voltaram a esgotar a cerveja em Boston, nos EUA. John McGinn marcou o gol da vitória da seleção contra o Haiti, que garantiu os três pontos e a liderança do grupo C.
Confira as escalações:
Marrocos: Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Issa Diop, Chadi Riad, Ayyoub Bouaddi, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Bilal El Khannouss, Neil El Aynaoui, Brahim Diaz. Técnico: Stephen Clark.
Escócia: Angus Gunn, Andy Robertson, Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry, Nathan Patterson, Scott McTominay, John McGinn, Ryan Christie, Lewis Ferguson, Che Adams. Técnico: Mohamed Ouahbi.