Haiti x Escócia na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida é válida pelo Grupo C, o mesmo de Brasil e Marrocos. Saiba como assistir ao vivo
Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado, 13, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, o mesmo de Brasil e Marrocos. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos.
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O Haiti voltou à Copa em 2026, encerrando um jejum de 52 anos desde a sua única participação anterior, em 1974, quando caiu na fase de grupos. Apesar da eliminação precoce, o Haiti marcou gols contra a Itália e a Argentina naquele ano. Os haitianos lideraram o seu grupo nas eliminatórias para a Copa de 2026 e ficaram na frente de Honduras, Costa Rica e Nicarágua.
A Escócia vai disputar a Copa do Mundo novamente após 28 anos. Apesar de já ter disputado nove edições do torneio, os escoceses não se classificavam para o Mundial desde 1998, na França. A Escócia nunca passou da fase de grupos em Copas. A seleção fez uma ótima campanha nas eliminatórias e liderou o seu grupo, ficando na frente da Dinamarca, da Grécia e da Bielorrússia.
Como assistir ao jogo entre Haiti e Escócia hoje?
Haiti e Escócia vão se enfrentar neste sábado, 13, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.
Prováveis escalações:
Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix e Lacroix; Bellegarde e Garven Metusala; Deedson, Casimir e Providence; Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
Escócia: Gunn; Hickey, Souttar, McKenna e Robertson; Christie e Gilmour; Ben Doak, McTominay e McGinn; Adams. Técnico: Steve Clarke.
Odds para Haiti x Escócia:
Resultado final
Betano: Haiti (5.60) – Empate (4.10) – Escócia (1.60)
Bet365: Haiti (5.25) – Empate (4.33) – Escócia (1.57)