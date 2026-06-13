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Esporte

Haiti x Escócia na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida é válida pelo Grupo C, o mesmo de Brasil e Marrocos. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 11h30 | Atualizado em 13 jun 2026, 21h47
BOSTON, MASSACHUSETTS - MAY 26: A general view of the field preparations inside Gillette Stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 at Boston Stadium on May 26, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Michael Owens/Getty Images)
Estádio de Boston vai ser o palco da partida entre Haiti e Escócia neste sábado, 13 (Michael Owens/Getty Images)
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Haiti x Escócia na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Haiti e Escócia se enfrentam neste sábado, 13, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, o mesmo de Brasil e Marrocos. A partida será realizada no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

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O Haiti voltou à Copa em 2026, encerrando um jejum de 52 anos desde a sua única participação anterior, em 1974, quando caiu na fase de grupos. Apesar da eliminação precoce, o Haiti marcou gols contra a Itália e a Argentina naquele ano. Os haitianos lideraram o seu grupo nas eliminatórias para a Copa de 2026 e ficaram na frente de Honduras, Costa Rica e Nicarágua.

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A Escócia vai disputar a Copa do Mundo novamente após 28 anos. Apesar de já ter disputado nove edições do torneio, os escoceses não se classificavam para o Mundial desde 1998, na França. A Escócia nunca passou da fase de grupos em Copas. A seleção fez uma ótima campanha nas eliminatórias e liderou o seu grupo, ficando na frente da Dinamarca, da Grécia e da Bielorrússia.

Como assistir ao jogo entre Haiti e Escócia hoje?

Haiti e Escócia vão se enfrentar neste sábado, 13, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Haiti: Placide; Arcus, Ade, Delcroix e Lacroix; Bellegarde e Garven Metusala; Deedson, Casimir e Providence; Isidor. Técnico: Sébastien Migné.

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Escócia: Gunn; Hickey, Souttar, McKenna e Robertson; Christie e Gilmour; Ben Doak, McTominay e McGinn; Adams. Técnico: Steve Clarke.

Odds para Haiti x Escócia:

Resultado final

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Betano: Haiti (5.60) – Empate (4.10) – Escócia (1.60)

Bet365: Haiti (5.25) – Empate (4.33) – Escócia (1.57)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia);
  • Assistentes: Mokrane Gourari (Argélia) e Abbes Akram Zerhouni (Argélia);
  • Quarto árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Espanha);
  • VAR: José Enrique Naranjo Pérez (Espanha).
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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Futebol: onde assistir
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