Haas confirma Pietro Fittipaldi como piloto de testes: ‘Um grande passo’

O sobrenome Fittipaldi está oficialmente de volta à Fórmula 1. A equipe Haas anunciou nesta sexta-feira a contratação de Pietro Fittipaldi, de 22 anos, como seu novo piloto de testes e desenvolvimento. O neto do bicampeão mundial Emerson Fittipaldi celebrou a novidade no paddock de Interlagos, onde sonha pilotar na categoria mais importante do automobilismo – e onde acontece no próximo domingo, às 15h10 (de Brasília), o GP do Brasil.

“É uma grande oportunidade, um passo importante em busca do meu sonho que é poder pilotar na Fórmula 1”, contou o jovem, que nasceu em Miami, mas tem nacionalidade brasileira. Pietro correu em 2018 na Fórmula Indy – participou de seis etapas com a Dale Coyne Racing – e já tinha um acordo verbal com a Haas, mas foi prejudicado por um grave acidente, nos treinos para a abertura do Mundial de Endurance, dia 4 de maio, em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

“Desde o começo do ano já houve um contato com a Haas, eu ia fazer um treino a Hungria, em julho, mas infelizmente não pude ir por causa do acidente. Recentemente chefe da equipe, o italiano Günther Steiner, me perguntou sobre minha recuperação e, um mês atrás, fomos almoçar e foi aí que ele me ofereceu essa grande oportunidade.”

Pietro pilotará um carro de Fórmula 1 pela primeira vez na vida ainda este ano, dias após o GP de Abu Dhabi, nos teste dos novos pneus Pirelli para jovens pilotos. Ele se diz preparado para a mudança de categoria.

“Será muito diferente, porque o carro da Indy é feito para pista mista e oval, por isso tem de ser mais pesado, para proteger o piloto. O carro da Fórmula 1 é uma espaçonave, vai ser muito legal dirigir. Nunca guiei um F1, mas sei que tem muita carga aerodinâmica, vai ser muito rápido nas curvas, uma das dificuldades no começo será a de ter confiança de entrar numa curva rápida e saber que o carro vai grudar na pista.”

Pietro não sabe ainda como será sua rotina de treinamento em 2019, mas espera ter oportunidades não apenas no simulador, mas também nas pistas. “Não sei ainda, a equipe que define. Agora sou contratado pela Haas e vou estar à serviço deles, mas como a Fórmula 1 tem, se não me engano, 12 treinos, devo participar de alguns desses. Vou viajar com eles para todas as corridas”, contou.

O jovem se disse acostumado ao trabalho em simuladores e explicou suas vantagens. “Todo piloto jovem se adapta ao simulador, nós nascemos jogando videogame né (risos). Isso ajuda sim a desenvolver acertos do carro e quando você não conhece uma pista, como os gráficos são perfeitos, dá para memorizar ponto de freada, o traçado, nisso o simulador ajuda muito.”

Em 2018, com a saída Felipe Massa, o Brasil ficou pela primeira vez sem um representante nas pistas de F1 desde 1969, ano que antecedeu justamente a estreia de seu avô, Emerson Fittipaldi. Em 2019, além de Pietro na Haas, o mineiro Sérgio Sette Camara será piloto de testes, na McLaren.

Velocidade nas veias

Pietro mantém os pés no chão e faz questão de ressaltar que sua história na Fórmula 1 está apenas começando, mas almeja repetir os feitos de outros familiares, especialmente do avô Emerson, que recebeu a notícia de contratação na véspera do anúncio oficial. “Falei com ele ontem, dei a notícia, ele ficou muito muito feliz, assim como a família toda. Meu avô vem para cá esse fim de semana e vou poder dar um abraço nele.”

Pietro também aposta em seu irmão, Enzo, de 17 anos, que já treina na academia Ferrari, na Itália, e o acompanhou no GP do Brasil. “O Enzo é muito rápido. Nos falamos sempre, esse ano foi mais difícil de vê-lo por causa do meu acidente e porque morei nos Estados Unidos, mas ia sempre às corridas dele para torcer e dar bronca também se for preciso. Mas ele é muito muito rápido, tem um futuro muito grande pela frente. Já é um piloto Ferrari Junior e vamos ouvir muito falar dele nos próximos anos.”