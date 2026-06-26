Haaland x Mbappé: craques podem bater recorde que dura 32 anos

Erling Haaland e Kylian Mbappé podem chegar a uma marca histórica nesta sexta-feira, 26, no que promete ser o grande jogo da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os craques de Noruega e França se enfrentam pela última rodada em busca da liderança e de novos recordes. Cada um deles tem quatro gols até aqui, com dois gols em cada um dos dois jogos.

Na história dos Mundiais, no entanto, apenas um jogador fez cinco gols em uma mesma partida. Em 1994, também nos Estados Unidos, o russo Oleg Salenko chegou à marca na goleada por 6 a 1 sobre Camarões.

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Marcar cinco gols não seria um feito inédito na carreira de nenhum dos dois craques. Em 2023, Mbappé fez cinco na goleada por 7 a 0 do PSG sobre o Pays de Cassel pela Copa da França.

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Já Haaland conseguiu a façanha três vezes, sendo um pela própria seleção. Em 2025, fez cinco gols e deu duas assistências na goleada por 11 a 1 contra a Moldávia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Antes, já havia marcado cinco vezes pelo Manchester City em 2024 na Copa da Inglaterra e, em 2023, na Champions – contra o RB Leipzig.

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Aos 25 anos, Haaland tem 376 gols na carreira, enquanto Mbappé tem 429 aos 27 anos. Já pela seleção, o norueguês tem tem 59 e o francês 60.

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