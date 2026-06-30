Haaland: o norueguês se deu bem ou mal contra zagueiros brasileiros no futebol europeu?

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As oitavas da Copa do Mundo colocam frente a frente Brasil e Noruega, com foco no aguardado duelo entre Erling Haaland e a defesa brasileira. Marquinhos e Gabriel Magalhães, ambos com histórico de confrontos acirrados contra o atacante na Europa, prometem parar o norueguês. Veja o retrospecto dos embates passados.

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A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo no próximo domingo, 5, colocará frente a frente a defesa brasileira com um dos melhores atacantes da atualidade, Erling Haaland. Mas o norueguês de 1,95m terá pela frente zagueiros brasileiros, velhos conhecidos seus do futebol europeu, Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Contra Marquinhos, zagueiro do PSG e capitão da seleção pentacampeã, Haaland jogou três vezes. O retrospecto de resultados é favorável ao brasileiro, que junto do seu clube saiu com a vitória em duas oportunidades que enfrentou o rival, e perdeu outra.

O primeiro embate foi no confronto de mata-mata também de uma oitavas de final, mas na Champions League. Na temporada 2019/20, o atacante ainda jogava pelo Borussia Dortmund, na Alemanha, e aos 19 anos marcou duas vezes contra a dupla de zaga 100% brasileira, de Marquinhos e Thiago Silva. Quem descontou foi outro brasileiro, Neymar, que garantiu o placar de 2 a 1 para o time alemão.

No jogo de volta, Haaland, então com 19 anos, não foi páreo para vencer o confronto. Neymar marcou de novo e provocou o jovem adversário com sua comemoração tradicional. Juan Bernat garantiu o segundo gol que abriu 2 a 0 e colocou a seleção na próxima fase.

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O mais recente embate entre os jogadores teve novo gol de Haaland, mas nova vitória do PSG de Marquinhos em jogo da fase de grupos da Champions League na temporada 2024/25. Já pelo Manchester City, equipe na qual continua jogando, o norueguês marcou o segundo da sua equipe após Grealish abrir o placar. Porém, o time francês buscou a virada e a goleada por 4 a 2.

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Já no duelo entre Haaland e Gabriel Magalhães sai até faísca. Rivais naturais pelos clubes que defendem, Manchester City e Arsenal, respectivamente, os jogadores protagonizaram embates acalorados nas últimas temporadas, com provocações, camisa rasgada e cabeçadas.

O norueguês chegou em 2022 nos Citizens e enfrentou Magalhães, desde 2020 nos Gunners, em 11 jogos. O retrospecto é favorável ao atacante, que saiu com a vitória em cinco oportunidades sobre o time do brasileiro, que venceu três duelos e outros três ficaram no empate. O norueguês marcou seis gols nos confrontos entre os jogadores e suas equipes, enquanto Gabriel fez um.

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Na última temporada, suas equipes disputaram os principais títulos na Inglaterra. Na final da Copa da Liga Inglesa, o City venceu com dois gols do improvável herói O’Reilly. Até a penúltima rodada do Campeonato Inglês, as equipes disputaram o título dos pontos corridos. Em jogo decisivo na 33ª rodada, o City venceu por 2 a 1 o Arsenal, e se aproximou do líder na corrida pelo troféu, mas no final, o time de Londres se sagrou campeão com tropeços do rival de Manchester.

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