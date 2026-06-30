OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Haaland: o norueguês se deu bem ou mal contra zagueiros brasileiros no futebol europeu?

Centroavante norueguês protagoniza forte rivalidade com Gabriel Magalhães, titular da seleção de Ancelotti e do Arsenal

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 18h20
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa vermelha e branca, agarra o pescoço do outro, de camisa azul-claro, que está sentado no gramado com expressão de dor.
Gabriel Magalhães e Haaland se estranham na disputa entre Arsenal e Manchester City (Catherine Ivill - AMA/Getty Images)
Continua após publicidade
Haaland: o norueguês se deu bem ou mal contra zagueiros brasileiros no futebol europeu? Priorize VEJA no Google

A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo no próximo domingo, 5, colocará frente a frente a defesa brasileira com um dos melhores atacantes da atualidade, Erling Haaland. Mas o norueguês de 1,95m terá pela frente zagueiros brasileiros, velhos conhecidos seus do futebol europeu, Marquinhos e Gabriel Magalhães.

Contra Marquinhos, zagueiro do PSG e capitão da seleção pentacampeã, Haaland jogou três vezes. O retrospecto de resultados é favorável ao brasileiro, que junto do seu clube saiu com a vitória em duas oportunidades que enfrentou o rival, e perdeu outra.

O primeiro embate foi no confronto de mata-mata também de uma oitavas de final, mas na Champions League. Na temporada 2019/20, o atacante ainda jogava pelo Borussia Dortmund, na Alemanha, e aos 19 anos marcou duas vezes contra a dupla de zaga 100% brasileira, de Marquinhos e Thiago Silva. Quem descontou foi outro brasileiro, Neymar, que garantiu o placar de 2 a 1 para o time alemão.

Siga

No jogo de volta, Haaland, então com 19 anos, não foi páreo para vencer o confronto. Neymar marcou de novo e provocou o jovem adversário com sua comemoração tradicional. Juan Bernat garantiu o segundo gol que abriu 2 a 0 e colocou a seleção na próxima fase. 

Continua após a publicidade
Dois jogadores de futebol em campo. Um, de camisa azul escura com número 5, tenta desarmar o outro, de camisa verde-água e cabelo loiro preso, que domina a bola vermelha e branca com o pé direito. Outro jogador azul desfocado ao fundo.
Marquinhos x Haaland em PSG x Manchester City (Rico Brouwer/Soccrates/Getty Images)

O mais recente embate entre os jogadores teve novo gol de Haaland, mas nova vitória do PSG de Marquinhos em jogo da fase de grupos da Champions League na temporada 2024/25. Já pelo Manchester City, equipe na qual continua jogando, o norueguês marcou o segundo da sua equipe após Grealish abrir o placar. Porém, o time francês buscou a virada e a goleada por 4 a 2. 

Continua após a publicidade

Já no duelo entre Haaland e Gabriel Magalhães sai até faísca. Rivais naturais pelos clubes que defendem, Manchester City e Arsenal, respectivamente, os jogadores protagonizaram embates acalorados nas últimas temporadas, com provocações, camisa rasgada e cabeçadas. 

O norueguês chegou em 2022 nos Citizens e enfrentou Magalhães, desde 2020 nos Gunners, em 11 jogos. O retrospecto é favorável ao atacante, que saiu com a vitória em cinco oportunidades sobre o time do brasileiro, que venceu três duelos e outros três ficaram no empate. O norueguês marcou seis gols nos confrontos entre os jogadores e suas equipes, enquanto Gabriel fez um. 

Continua após a publicidade

Na última temporada, suas equipes disputaram os principais títulos na Inglaterra. Na final da Copa da Liga Inglesa, o City venceu com dois gols do improvável herói O’Reilly. Até a penúltima rodada do Campeonato Inglês, as equipes disputaram o título dos pontos corridos. Em jogo decisivo na 33ª rodada, o City venceu por 2 a 1 o Arsenal, e se aproximou do líder na corrida pelo troféu, mas no final, o time de Londres se sagrou campeão com tropeços do rival de Manchester.

Publicidade
TUDO SOBRE A COPA,
EM UM SÓ LUGAR

VER COBERTURA COMPLETA

TAGS:
Copa do Mundo 2026
Marquinhos
Noruega
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).