Haaland marca no fim, Noruega vence Costa do Marfim e será adversária do Brasil nas oitavas

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A Noruega garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1. Após golaços de Nusa e Diallo, Haaland decidiu no final, marcando o gol da vitória e da classificação. Os vikings agora enfrentarão o Brasil no próximo domingo em um confronto imperdível.

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A Noruega será a adversária do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção nórdica venceu a Costa do Marfim por 2 a 1, nesta terça, 30, em jogo equilibrado no estádio de Dallas, nos Estados Unidos. Nusa abriu o placar com golaço, e Diallo respondeu com outro belo gol. Apagado durante o jogo, Haaland decidiu quando necessário e marcou o gol da vitória e da classificação norueguesa. As oitavas de final entre Brasil e Noruega serão no próximo domingo, 4, às 17h (horário de Brasília).

Com os pontas Pépé e Diomandé, a Costa do Marfim foi mais ofensiva no primeiro tempo com escapadas rápidas. A bola chegou em Haaland em duas oportunidades, mas o centroavante não conseguiu boas finalizações. Apesar de ter menos chances, a Noruega abriu o placar com um golaço. Nusa, o “Neymar norueguês” avançou pela esquerda, puxou para dentro e acertou um belo chute angulado que tira o goleiro Fofana da bola. Os europeus acordaram no final do primeiro tempo. Sorloth escorou de cabeça, Haaland deu um chute fraco, bloqueado em cima da linha por Sangaré.

Na volta do intervalo, o jogo ficou mais animado. Diallo tirou novo chute norueguês em cima da linha. O jovem atacante do Manchester United, que entrou no segundo tempo, também ajudou no campo ofensivo. Aos 28 minutos, fez tabela com Pépé pelo lado direito da área, driblou dois noruegueses e fez um bonito gol para empatar em 1 a 1.

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O jogo estava indo para a prorrogação. A Noruega, que estava recuada, foi ao ataque faltando cinco minutos para o fim do tempo regulamentar buscar o gol da classificação. Oscar Bobb, vindo do banco, encontrou belo passe a Berg no lado direito da área, e mesmo com três marcadores, ele cruzou e achou Haaland na pequena área. O toque fraco ainda demorou a entrar, mas foi o suficiente para a bola morrer no fundo da rede e garantir a vitória norueguesa.

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Os marfinenses se lançaram ao ataque. Diallo cobrou uma falta na entrada da área, sem barreira e forçou uma difícil defesa do goleiro Nyland. Em escanteio no último minuto, o goleiro Fofana foi à área adversária, mas não conseguiu retomar o empate.

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Os jogadores noruegueses se emocionaram com a classificação para as oitavas de final, e fizeram sua tradicional comemoração viking juntos dos torcedores nas arquibancadas.

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