Há mais de dois anos sem perder, Espanha iguala marca histórica entre seleções
Sequência de invencibilidade começou em duelo contra o Brasil
A Espanha chegou a 37 jogos de invencibilidade após vencer a França nesta terça-feira (14), pela semifinal da Copa do Mundo. Com a marca, a La Roja igualou a maior sequência invicta da história das seleções, que pertencia à Itália, na campanha entre 2018 e 2021.
A equipe espanhola não perde uma partida há mais de dois anos. A última derrota aconteceu em março de 2024, quando foi superada pela Colômbia por 1 a 0, em amistoso disputado em Londres. Quatro dias depois, o empate por 3 a 3 contra a seleção brasileira, à época comandada por Dorival Jr., iniciou a sequência de invencibilidade.
Desde então, a Espanha acumula 28 vitórias e nove empates, com 94 gols marcados e 28 sofridos. Em comparação, a marca alcançada pela Itália contou com 30 vitórias e sete empates. A sequência italiana chegou ao fim justamente diante da Espanha, que venceu a semifinal da Liga das Nações de 2021 por 2 a 1, no estádio San Siro.
Vale ressaltar que a derrota nos pênaltis para Portugal na final da Liga das Nações de 2025 não teve efeito na sequência invicta da Espanha. Para as estatísticas, partidas decididas nas penalidades são contabilizadas pelo placar ao fim da prorrogação. Naquele confronto, houve um empate por 2 a 2.
Na atual Copa do Mundo, a única partida que a Espanha não venceu foi a estreia, no empate sem gols contra Cabo Verde. Depois disso, a seleção derrotou Arábia Saudita, Uruguai, Áustria e Portugal sem sofrer gols, venceu a Bélgica por 2 a 1 e eliminou a França na semifinal com triunfo por 2 a 0. Ao todo, são 13 gols marcados e apenas um sofrido no torneio.
A Espanha terá a chance de ultrapassar a Itália na disputa da final da Copa do Mundo, que acontece neste domingo (19), às 16h (de Brasília). O adversário será definido no confronto entre Inglaterra e Argentina, na quarta-feira (15).
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