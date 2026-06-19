A 10 dias de Wimbledon, João Fonseca tem jogo adiado em campeonato na Alemanha
O brasileiro está na semifinal da chave de duplas no ATP de Halle
Faltando 10 dias para o Wimbledon, João Fonseca teve o jogo da semifinal da chave de duplas no ATP de Halle adiado, nesta sexta-feira, 19. O duelo ao lado do alemão Daniel Altmaier contra o italiano Flavio Cobolli, o atual finalista em Roland Garros e número 10 do ranking, dupla do americano Ben Shelton, será no sábado, 20.
A partida que contaria com o brasileiro estava prevista para acontecer às 11h (horário de Brasília) desta sexta-feira, após o compromisso de Altmaier contra Daniil Medvedev pelas quartas de final da chave simples do torneio em Halle. Porém, o jogo entre o parceiro de João e Medvedev acabou demorando mais do que o previsto. Isso impossibilitaria o alemão – depois da vitória sobre o russo por 2 sets a 1 – de descansar entre os duelos, podendo ser prejudicial a condição física do atleta. O resultado foi o adiamento do jogo.
Na chave simples, diferente de Altmaier que avançou às semifinais, João perdeu na estreia do torneio em Halle. Na modalidade de duplas, o brasileiro e o alemão iniciaram a jornada dia 13 de junho ganhando por 2 sets a 0 do tcheco Petr Nouza e do austríaco Neil Oberleitner. Na rodada seguinte, a dupla perdeu para o americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0. Porém, os dois retornaram ao torneio como lucky losers, após desistência de Nick Kyrgios. Eles, então, derrotaram Ethan Quinn/Learner Tien nas oitavas e Sadio Doumbia/Marc Polmans nas quartas.
A semifinal com a participação de João e Altmaier ocorrerá na Heristo Arena, neste sábado, 20 – ainda não há horário definido.
Preparação para Wimbledon
O tenista brasileiro não terá muito tempo para descanso após o ATP de Halle. O Wimbledon começará daqui 10 dias, dia 29 deste mês. A última vez que o brasileiro disputou histórico campeonato na Inglaterra, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.