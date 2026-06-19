A 10 dias de Wimbledon, João Fonseca tem jogo adiado em campeonato na Alemanha

Ler Resumo





A semifinal de duplas de João Fonseca no ATP de Halle, ao lado de Daniel Altmaier, foi adiada para sábado (20) devido ao jogo prolongado de seu parceiro na chave de simples. A dupla brasileira-alemã enfrentará Flavio Cobolli e Ben Shelton. O torneio serve como preparação para Wimbledon, que começa em 10 dias.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Faltando 10 dias para o Wimbledon, João Fonseca teve o jogo da semifinal da chave de duplas no ATP de Halle adiado, nesta sexta-feira, 19. O duelo ao lado do alemão Daniel Altmaier contra o italiano Flavio Cobolli, o atual finalista em Roland Garros e número 10 do ranking, dupla do americano Ben Shelton, será no sábado, 20.

A partida que contaria com o brasileiro estava prevista para acontecer às 11h (horário de Brasília) desta sexta-feira, após o compromisso de Altmaier contra Daniil Medvedev pelas quartas de final da chave simples do torneio em Halle. Porém, o jogo entre o parceiro de João e Medvedev acabou demorando mais do que o previsto. Isso impossibilitaria o alemão – depois da vitória sobre o russo por 2 sets a 1 – de descansar entre os duelos, podendo ser prejudicial a condição física do atleta. O resultado foi o adiamento do jogo.

Na chave simples, diferente de Altmaier que avançou às semifinais, João perdeu na estreia do torneio em Halle. Na modalidade de duplas, o brasileiro e o alemão iniciaram a jornada dia 13 de junho ganhando por 2 sets a 0 do tcheco Petr Nouza e do austríaco Neil Oberleitner. Na rodada seguinte, a dupla perdeu para o americano Robert Galloway e o australiano John Peers por 2 sets a 0. Porém, os dois retornaram ao torneio como lucky losers, após desistência de Nick Kyrgios. Eles, então, derrotaram Ethan Quinn/Learner Tien nas oitavas e Sadio Doumbia/Marc Polmans nas quartas.

A semifinal com a participação de João e Altmaier ocorrerá na Heristo Arena, neste sábado, 20 – ainda não há horário definido.

Continua após a publicidade

Preparação para Wimbledon

O tenista brasileiro não terá muito tempo para descanso após o ATP de Halle. O Wimbledon começará daqui 10 dias, dia 29 deste mês. A última vez que o brasileiro disputou histórico campeonato na Inglaterra, em 2025, ele perdeu para o chileno Nicolas Jarry na terceira rodada por 3 sets a 1.