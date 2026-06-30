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Esporte

Gyökeres enfrenta Mbappé pela 1ª vez e quer revanche contra Dembélé 

França e Suécia jogam nesta terça-feira, 30, às 18h, pela fase de 16 avos da Copa do Mundo de 2026

Por Ígor Resende 30 jun 2026, 09h13
Jogador de futebol com camisa vermelha do Arsenal e shorts brancos, comemora um gol fazendo um coração com as mãos, em um estádio lotado
Gyökeres comemora gol pelo Arsenal na Premier League (Visionhaus/Getty Images)
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Gyökeres enfrenta Mbappé pela 1ª vez e quer revanche contra Dembélé  Priorize VEJA no Google

A partida entre França e Suécia nesta terça-feira, 30, às 18h, vai reunir alguns dos melhores atacantes da atualidade. Será a primeira vez que Viktor Gyökeres, do Arsenal, vai enfrentar Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Enquanto este duelo é novidade, Gyökeres tem péssimas lembranças do outro artilheiro francês na Copa do Mundo. Ousmane Dembélé, do PSG, foi campeão da Champions League em cima do sueco – um mês antes da Copa.

Enquanto Gyökeres tem apenas um gol no Mundial, os rivais franceses tem quatro cada e disputam a artilharia da competição – Lionel Messi lidera com seis.

Quem avançar para as oitavas de final vai enfrentar a seleção do Paraguai, que eliminou a tetracampeã Alemanha nos pênaltis nessa segunda-feira, 30.

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Comemoração

Gyökeres é conhecido pela comemoração com as mãos no rosto. De acordo com o atacante, a ideia é simular uma máscara em referência a um vilão do filme Batman. “Ninguém se importou até eu colocar a máscara”, disse Bane na franquia.

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