Gyökeres enfrenta Mbappé pela 1ª vez e quer revanche contra Dembélé 

A partida entre França e Suécia nesta terça-feira, 30, às 18h, vai reunir alguns dos melhores atacantes da atualidade. Será a primeira vez que Viktor Gyökeres, do Arsenal, vai enfrentar Kylian Mbappé, do Real Madrid.

Enquanto este duelo é novidade, Gyökeres tem péssimas lembranças do outro artilheiro francês na Copa do Mundo. Ousmane Dembélé, do PSG, foi campeão da Champions League em cima do sueco – um mês antes da Copa.

Enquanto Gyökeres tem apenas um gol no Mundial, os rivais franceses tem quatro cada e disputam a artilharia da competição – Lionel Messi lidera com seis.

Quem avançar para as oitavas de final vai enfrentar a seleção do Paraguai, que eliminou a tetracampeã Alemanha nos pênaltis nessa segunda-feira, 30.

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Comemoração

Gyökeres é conhecido pela comemoração com as mãos no rosto. De acordo com o atacante, a ideia é simular uma máscara em referência a um vilão do filme Batman. “Ninguém se importou até eu colocar a máscara”, disse Bane na franquia.

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