Guto Miguel, líder do ranking da ATP juvenil, é confirmado em torneio inédito de tênis no Rio de Janeiro

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Luís Guto Miguel, nº 1 juvenil e campeão em Roland Garros, fará sua estreia no inovador UTS Rio. O torneio, que marca a volta do tênis ao Maracanãzinho após 14 anos, terá regras revolucionárias e a participação de estrelas como Nick Kyrgios e João Fonseca. Descubra os detalhes dos confrontos!

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Luís Guto Miguel, número 1 do ranking da ATP juvenil e uma das joias brasileiras do tênis, foi confirmado no UTS Rio (Ultimate Tennis Showdown), torneio inédito no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 8. O tenista promissor ocupou a vaga de Ugo Humbert, após a desistência do francês por motivos pessoais. O campeonato também contará com a presença de João Fonseca e outros atletas da chave principal.

O goiano de 17 anos estreará na próxima quinta-feira, 16, contra Nick Kyrgios, ex-número 15 do mundo. Na sexta-feira, 17, Guto voltará à quadra para enfrentar o norte-americano Brandon Nakashima. Os confrontos ocorrerão entre às 6h e 10h da manhã e os ingressos já estão disponíveis para venda no site oficial do UTS Rio.

O torneio

O UTS Rio marcará a volta de um evento de tênis no Maracanãzinho após 14 anos. Mas esse torneio, diferente dos outros, possui regras inovadoras para o esporte. Idealizado pelo ex-treinador de Serena Williams Patrick Mouratoglou, as partidas são disputadas em quatro períodos de oito minutos e as regras envolvem o veto do segundo saque, a permissão da comunicação direta entre atleta e treinador e o uso de “cartas” que podem mudar o valor de alguns pontos. Além disso, é permitido a manifestação do público em qualquer momento do jogo. O campeonato terá outros grandes nomes do tênis como o argentino Francisco Cerúndolo, número 21 do mundo, e o britânico Cameron Norrie.

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A campanha de Guto até então

Neste ano, Guto se consagrou o primeiro campeão de Roland Garros júnior na história de nosso país. Após a conquista do torneio, o tenista de 17 anos alcançou a 1ª posição do ranking mundial e, atualmente, é o mais jovem do top 5. Por conta da colocação, o brasileiro chegou em Wimbledon como primeiro cabeça de chave. Porém, ele foi eliminado na segunda rodada do Grand Slam inglês nesta terça-feira, 8, para o norte-americano Jack Secord, 21º do ranking juvenil, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/1 e 6/4

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João também estará

Além do Guto, João Fonseca também participará da primeira edição do UTS na América do Sul. O tenista número 27 do mundo tem dois jogos marcados para o dia 17 contra o holandês Tallon Griekspoor e o australiano Kyrgios.