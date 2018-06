Guga homenageia Maria Esther Bueno: “rainha das quadras”

O ex-tenista e tricampeão Gustavo Kuerten, conhecido como Guga, lamentou em suas redes sociais a morte de Maria Esther Bueno, ex-tenista que morreu nesta sexta-feira, 8, aos 78 anos, em São Paulo, em decorrência de um câncer na boca.

“Maria Esther Bueno, nossa rainha das quadras. Gratidão, respeito e orgulho eterno a maior estrela do tênis brasileiro!!! Continuará sempre nos iluminando com suas conquistas inesquecíveis e seu espírito corajoso e inspirador. Descanse em paz e com todo nosso carinho”, escreveu Guga, em uma postagem acompanhada de duas fotos de Maria Esther.

Bueno foi a tenista mais vitoriosa do Brasil e número 1 do ranking mundial por quatro temporadas, entre 1959 e 1966. Ela também conquistou dezenove títulos de Grand Slam, sete na categoria individual. Seu corpo é velado neste sábado, 9, no Palácio dos Bandeirantes.

(Com Agência Brasil)