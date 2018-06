Guga é nomeado primeiro embaixador de Roland Garros

Dono de três títulos em Roland Garros, o ex-tenista Gustavo Kuerten foi nomeado pela Federação Francesa de Tênis (FFT) como o primeiro embaixador do Grand Slam francês, nesta quinta-feira. Na nova função, o catarinense vai atuar como garoto-propaganda da competição e também do jogo sobre o saibro ao redor do mundo.

“É uma grande honra e uma oportunidade enorme para dar continuidade a essa relação mágica com Roland Garros que definitivamente transformou a minha vida e me ajudou a encontrar e saborear essas emoções valiosas. Mais uma vez tenho a chance de inspirar pessoas em todo o mundo com paixão, amor e convicção”, afirmou Guga.

Presidente da Federação Francesa, Bernard Giudicelli disse que escolheu o brasileiro devido à vitoriosa e longa relação de Guga com Roland Garros. “Ele é um dos campeões que melhor representa o nosso torneio. Ele arrebatou o coração do público parisiense com seu espírito de guerreiro, sua gentileza e seu famoso sorriso. É o melhor embaixador que poderíamos ter”, disse o dirigente.

Ao mesmo tempo, a federação francesa reforçou sua parceria com a Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Na semana passada, a FFT lançou, em parceria com a CBT, um circuito de tênis amador, o chamado Roland-Garros Amateur Series, com quatro etapas, três neste ano e uma em março de 2019, todas disputadas sobre o saibro.