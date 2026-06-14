Guerra da audiência: Globo, SBT e CazéTV têm novo ranking após estreia do Brasil
Transmissões abertas ao vivo registraram marcas positivas e negativas
A disputa pela audiência na Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo nesse sábado, com a estreia da seleção brasileira.
Os canais Globo, SBT e CazéTV fizeram transmissões abertas ao vivo e registraram marcas positivas e negativas.
O levantamento feito pelo site TV Pop mostrou que a Globo teve uma média de 30,74 pontos na Grande São Paulo, enquanto o SBT chegou a 8,07 pontos de média. Já a CazéTV, na soma das plataformas de streaming, ficou com 11,36 pontos de média.
Veja o ranking das transmissões
Globo – 30,74 pontos de média
CazéTV – 11,36 pontos de média
SBT – 8,07 pontos de média
Globo sofre queda
Com Galvão Bueno no SBT, a Globo registrou a pior audiência em uma transmissão de jogo da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O recorde negativo anterior era de 31,5 pontos, registrado em 2014, na disputa do terceiro lugar contra a Holanda.
CazéTV bate recorde
O canal de streaming registrou a maior audiência simultânea já alcançada por uma live esportiva no mundo, chegando a alcançar 12,2 milhões de visualizações simultâneas.