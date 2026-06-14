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Esporte

Guerra da audiência: Globo, SBT e CazéTV têm novo ranking após estreia do Brasil

Transmissões abertas ao vivo registraram marcas positivas e negativas

Por Ígor Resende 14 jun 2026, 13h08 | Atualizado em 14 jun 2026, 14h01
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026
Neymar no estádio de Nova York e Nova Jersey na estreia do Brasil na Copa (Hannah Peters - FIFA/Getty Images)
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Guerra da audiência: Globo, SBT e CazéTV têm novo ranking após estreia do Brasil Priorize VEJA no Google

A disputa pela audiência na Copa do Mundo de 2026 ganhou um novo capítulo nesse sábado, com a estreia da seleção brasileira.

Os canais Globo, SBT e CazéTV fizeram transmissões abertas ao vivo e registraram marcas positivas e negativas.

O levantamento feito pelo site TV Pop mostrou que a Globo teve uma média de 30,74 pontos na Grande São Paulo, enquanto o SBT chegou a 8,07 pontos de média. Já a CazéTV, na soma das plataformas de streaming, ficou com 11,36 pontos de média.

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Veja o ranking das transmissões

Globo – 30,74 pontos de média

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CazéTV – 11,36 pontos de média
SBT – 8,07 pontos de média

Globo sofre queda

Com Galvão Bueno no SBT, a Globo registrou a pior audiência em uma transmissão de jogo da Seleção Brasileira em Copas do Mundo. O recorde negativo anterior era de 31,5 pontos, registrado em 2014, na disputa do terceiro lugar contra a Holanda.

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CazéTV bate recorde

O canal de streaming registrou a maior audiência simultânea já alcançada por uma live esportiva no mundo, chegando a alcançar 12,2 milhões de visualizações simultâneas.

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TAGS:
CazéTV
Copa do Mundo 2026
SBT
Seleção Brasileira de Futebol
TV Globo
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